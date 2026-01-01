Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 3 жовтня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 3 жовтня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 3 жовтня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 3 жовтня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4°, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 17-19°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 15-20°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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