Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 3 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 3 жовтня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 3 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4°, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 17-19°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 15-20°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 3 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4°, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 17-19°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 15-20°.
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