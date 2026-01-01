На Волині мотоцикліст не впорався з керуванням, впав і отримав адмінпротокол
Сьогодні, 22:25
На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мотоцикліста, який не впорався з керуванням та впав.
Про це повідомляє ІА Волинські новини.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 жовтня у селищі Ратне Ковельського району. Зі слів очевидців, водій мотоцикла не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину дороги.
На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги.
Попередньо, після надання медичної допомоги водія мотоцикла не госпіталізували.
Як зазначили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, за попередньою інформацією, мотоцикліст впав з транспортного засобу, на нього склали адмінпротокол за ст.124 КУпАП.
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Про це повідомляє ІА Волинські новини.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 жовтня у селищі Ратне Ковельського району. Зі слів очевидців, водій мотоцикла не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину дороги.
На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги.
Попередньо, після надання медичної допомоги водія мотоцикла не госпіталізували.
Як зазначили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, за попередньою інформацією, мотоцикліст впав з транспортного засобу, на нього склали адмінпротокол за ст.124 КУпАП.
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