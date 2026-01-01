Чи очікувати магнітні бурі 3 жовтня: прогноз





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Погодинний прогноз геомагнітної активності на суботу:



00:00–03:00 — Kp 3,67.

Ніч розпочнеться з помірно підвищеної геомагнітної активності. Показник залишатиметься нижче рівня магнітної бурі, тому говорити про G1 у цей час підстав немає.

03:00–06:00 — Kp 3,00.

Активність поступово знизиться. Геомагнітне поле очікується відносно спокійним, без ознак магнітної бурі.

06:00–09:00 — Kp 2,67.

У ранкові години прогнозується подальше послаблення активності. Це один із найбільш спокійних періодів доби.

09:00–12:00 — Kp 1,67.

Геомагнітна обстановка стане ще стабільнішою. Значення Kp буде низьким і далеко від рівня G1.

12:00–15:00 — Kp 1,67.

У середині дня ситуація залишатиметься спокійною. Очікується один із найнижчих показників Kp за добу.

15:00–18:00 — Kp 2,67.

Після обіду активність може трохи зрости, однак прогнозоване значення все одно залишається низьким. Ознак магнітної бурі немає.

18:00–21:00 — Kp 3,67.

Увечері геомагнітна активність знову посилиться. Показник наблизиться до 4, але залишиться нижчим за поріг G1. Для порівняння, у прогнозі на 2 жовтня NOAA допускала значення до 4,67, яке відповідає рівню G1 за шкалою NOAA.

21:00–00:00 — Kp 3,67.

Наприкінці доби підвищена активність збережеться. Однак прогноз не передбачає переходу до магнітної бурі: Kp 3,67 нижче порога Kp 5.

Отже, 3 жовтня не очікується сильної магнітної бурі. Найспокійніший період припадає на ранок і день, а найбільша активність прогнозується вночі та ввечері.



Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/magnitni-buri-3-zhovtnya-pogodinniy-prognoz_372768.html

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 жовтня геомагнітна ситуація буде нестабільною.Як повідомляє Радіо Трек , за прогнозом NOAA, максимальний прогнозований рівень Кр нижче порога магнітної бурі.Погодинний прогноз геомагнітної активності на суботу:00:00–03:00 — Kp 3,67.Ніч розпочнеться з помірно підвищеної геомагнітної активності. Показник залишатиметься нижче рівня магнітної бурі, тому говорити про G1 у цей час підстав немає.03:00–06:00 — Kp 3,00.Активність поступово знизиться. Геомагнітне поле очікується відносно спокійним, без ознак магнітної бурі.06:00–09:00 — Kp 2,67.У ранкові години прогнозується подальше послаблення активності. Це один із найбільш спокійних періодів доби.09:00–12:00 — Kp 1,67.Геомагнітна обстановка стане ще стабільнішою. Значення Kp буде низьким і далеко від рівня G1.12:00–15:00 — Kp 1,67.У середині дня ситуація залишатиметься спокійною. Очікується один із найнижчих показників Kp за добу.15:00–18:00 — Kp 2,67.Після обіду активність може трохи зрости, однак прогнозоване значення все одно залишається низьким. Ознак магнітної бурі немає.18:00–21:00 — Kp 3,67.Увечері геомагнітна активність знову посилиться. Показник наблизиться до 4, але залишиться нижчим за поріг G1. Для порівняння, у прогнозі на 2 жовтня NOAA допускала значення до 4,67, яке відповідає рівню G1 за шкалою NOAA.21:00–00:00 — Kp 3,67.Наприкінці доби підвищена активність збережеться. Однак прогноз не передбачає переходу до магнітної бурі: Kp 3,67 нижче порога Kp 5.Отже, 3 жовтня не очікується сильної магнітної бурі. Найспокійніший період припадає на ранок і день, а найбільша активність прогнозується вночі та ввечері.Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/magnitni-buri-3-zhovtnya-pogodinniy-prognoz_372768.html

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