Чи очікувати магнітні бурі 3 жовтня: прогноз
Сьогодні, 03:41
3 жовтня геомагнітна ситуація буде нестабільною.
Як повідомляє Радіо Трек, за прогнозом NOAA, максимальний прогнозований рівень Кр нижче порога магнітної бурі.
Погодинний прогноз геомагнітної активності на суботу:
00:00–03:00 — Kp 3,67.
Ніч розпочнеться з помірно підвищеної геомагнітної активності. Показник залишатиметься нижче рівня магнітної бурі, тому говорити про G1 у цей час підстав немає.
03:00–06:00 — Kp 3,00.
Активність поступово знизиться. Геомагнітне поле очікується відносно спокійним, без ознак магнітної бурі.
06:00–09:00 — Kp 2,67.
У ранкові години прогнозується подальше послаблення активності. Це один із найбільш спокійних періодів доби.
09:00–12:00 — Kp 1,67.
Геомагнітна обстановка стане ще стабільнішою. Значення Kp буде низьким і далеко від рівня G1.
12:00–15:00 — Kp 1,67.
У середині дня ситуація залишатиметься спокійною. Очікується один із найнижчих показників Kp за добу.
15:00–18:00 — Kp 2,67.
Після обіду активність може трохи зрости, однак прогнозоване значення все одно залишається низьким. Ознак магнітної бурі немає.
18:00–21:00 — Kp 3,67.
Увечері геомагнітна активність знову посилиться. Показник наблизиться до 4, але залишиться нижчим за поріг G1. Для порівняння, у прогнозі на 2 жовтня NOAA допускала значення до 4,67, яке відповідає рівню G1 за шкалою NOAA.
21:00–00:00 — Kp 3,67.
Наприкінці доби підвищена активність збережеться. Однак прогноз не передбачає переходу до магнітної бурі: Kp 3,67 нижче порога Kp 5.
Отже, 3 жовтня не очікується сильної магнітної бурі. Найспокійніший період припадає на ранок і день, а найбільша активність прогнозується вночі та ввечері.
Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/magnitni-buri-3-zhovtnya-pogodinniy-prognoz_372768.html
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Як повідомляє Радіо Трек, за прогнозом NOAA, максимальний прогнозований рівень Кр нижче порога магнітної бурі.
Погодинний прогноз геомагнітної активності на суботу:
00:00–03:00 — Kp 3,67.
Ніч розпочнеться з помірно підвищеної геомагнітної активності. Показник залишатиметься нижче рівня магнітної бурі, тому говорити про G1 у цей час підстав немає.
03:00–06:00 — Kp 3,00.
Активність поступово знизиться. Геомагнітне поле очікується відносно спокійним, без ознак магнітної бурі.
06:00–09:00 — Kp 2,67.
У ранкові години прогнозується подальше послаблення активності. Це один із найбільш спокійних періодів доби.
09:00–12:00 — Kp 1,67.
Геомагнітна обстановка стане ще стабільнішою. Значення Kp буде низьким і далеко від рівня G1.
12:00–15:00 — Kp 1,67.
У середині дня ситуація залишатиметься спокійною. Очікується один із найнижчих показників Kp за добу.
15:00–18:00 — Kp 2,67.
Після обіду активність може трохи зрости, однак прогнозоване значення все одно залишається низьким. Ознак магнітної бурі немає.
18:00–21:00 — Kp 3,67.
Увечері геомагнітна активність знову посилиться. Показник наблизиться до 4, але залишиться нижчим за поріг G1. Для порівняння, у прогнозі на 2 жовтня NOAA допускала значення до 4,67, яке відповідає рівню G1 за шкалою NOAA.
21:00–00:00 — Kp 3,67.
Наприкінці доби підвищена активність збережеться. Однак прогноз не передбачає переходу до магнітної бурі: Kp 3,67 нижче порога Kp 5.
Отже, 3 жовтня не очікується сильної магнітної бурі. Найспокійніший період припадає на ранок і день, а найбільша активність прогнозується вночі та ввечері.
Радіо Трек: НОВИНИ. Джерело: https://radiotrek.rv.ua/news/magnitni-buri-3-zhovtnya-pogodinniy-prognoz_372768.html
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