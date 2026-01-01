Волинянин – призер Чемпіонату України серед ветеранів

Олександр Лихобицький — бронзовий призер Чемпіонату України серед ветеранів.



Про це повідомляють на сторінці "Нововолинськ спорт" у фейсбуці.



У Житомирі відбувся фінальний етап Чемпіонату України з футболу серед ветеранів у категорії 60+, присвячений пам’яті Андрія Полуніна.



Бронзові нагороди здобув луцький «Абориген». У складі команди виступив нововолинець Олександр Лихобицький — ветеран футболу та голова Володимирської районної асоціації футболу.



Олександр Олександрович і сьогодні виходить на поле та продовжує грати у футбол. 64 роки — а любов до футболу залишається незмінною.

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