Волинянин – призер Чемпіонату України серед ветеранів

Волинянин – призер Чемпіонату України серед ветеранів
Нововолинець Олександр Лихобицький — бронзовий призер Чемпіонату України серед ветеранів.

Про це повідомляють на сторінці "Нововолинськ спорт" у фейсбуці.

У Житомирі відбувся фінальний етап Чемпіонату України з футболу серед ветеранів у категорії 60+, присвячений пам’яті Андрія Полуніна.

Бронзові нагороди здобув луцький «Абориген». У складі команди виступив нововолинець Олександр Лихобицький — ветеран футболу та голова Володимирської районної асоціації футболу.

Олександр Олександрович і сьогодні виходить на поле та продовжує грати у футбол. 64 роки — а любов до футболу залишається незмінною.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, ветеран, війна, футбол, чемпіонат України
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