Волинянин – призер Чемпіонату України серед ветеранів
Сьогодні, 08:26
Нововолинець Олександр Лихобицький — бронзовий призер Чемпіонату України серед ветеранів.
Про це повідомляють на сторінці "Нововолинськ спорт" у фейсбуці.
У Житомирі відбувся фінальний етап Чемпіонату України з футболу серед ветеранів у категорії 60+, присвячений пам’яті Андрія Полуніна.
Бронзові нагороди здобув луцький «Абориген». У складі команди виступив нововолинець Олександр Лихобицький — ветеран футболу та голова Володимирської районної асоціації футболу.
Олександр Олександрович і сьогодні виходить на поле та продовжує грати у футбол. 64 роки — а любов до футболу залишається незмінною.
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Про це повідомляють на сторінці "Нововолинськ спорт" у фейсбуці.
У Житомирі відбувся фінальний етап Чемпіонату України з футболу серед ветеранів у категорії 60+, присвячений пам’яті Андрія Полуніна.
Бронзові нагороди здобув луцький «Абориген». У складі команди виступив нововолинець Олександр Лихобицький — ветеран футболу та голова Володимирської районної асоціації футболу.
Олександр Олександрович і сьогодні виходить на поле та продовжує грати у футбол. 64 роки — а любов до футболу залишається незмінною.
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