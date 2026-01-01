Український Mirage 2000 уперше збив російську крилату ракету «Бандероль» гарматою

Український Mirage 2000 уперше збив російську крилату ракету «Бандероль» гарматою
Український винищувач Mirage 2000-5F вперше знищив російську малогабаритну крилату ракету S8000 «Бандероль» за допомогою бортової 30-мм гармати.

Про це повідомила організація French Aid to Europe, на яку посилається Мілітарний.

За її даними, це перший відомий випадок, коли західний винищувач знищив російську S8000 гарматним вогнем, а не ракетою класу «повітря – повітря». Обставини та точний час перехоплення наразі не розкривають, а офіційного підтвердження від українського чи французького оборонних відомств поки що немає.

Mirage 2000-5F оснащений двома вбудованими 30-мм гарматами. Франція передала Україні такі винищувачі у 2025 році.

S8000 «Бандероль» – російська малогабаритна крилата ракета, яку розробила компанія «Кронштадт».

За відкритими даними, вона має заявлену дальність до 500 км і швидкість до 650 км/год, а її бойова частина важить понад 100 кг.

До речі, наприкінці вересня Франція також підтвердила передачу Україні додаткових ракет MICA та 30-мм боєприпасів для Mirage 2000.

Бекграунд. Франція почала готувати українських пілотів на Rafale. Перші винищувачі мають передати після навчання.

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Теги: Волинь, війна, авіація, збиття, Бандероль
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