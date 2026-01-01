Український Mirage 2000 уперше збив російську крилату ракету «Бандероль» гарматою





Про це повідомила організація French Aid to Europe, на яку посилається



За її даними, це перший відомий випадок, коли західний винищувач знищив російську S8000 гарматним вогнем, а не ракетою класу «повітря – повітря». Обставини та точний час перехоплення наразі не розкривають, а офіційного підтвердження від українського чи французького оборонних відомств поки що немає.



Mirage 2000-5F оснащений двома вбудованими 30-мм гарматами. Франція передала Україні такі винищувачі у 2025 році.



S8000 «Бандероль» – російська малогабаритна крилата ракета, яку розробила компанія «Кронштадт».



За відкритими даними, вона має заявлену дальність до 500 км і швидкість до 650 км/год, а її бойова частина важить понад 100 кг.



До речі, наприкінці вересня Франція також підтвердила передачу Україні додаткових ракет MICA та 30-мм боєприпасів для Mirage 2000.



Бекграунд. Франція почала готувати українських пілотів на Rafale. Перші винищувачі мають передати після навчання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український винищувач Mirage 2000-5F вперше знищив російську малогабаритну крилату ракету S8000 «Бандероль» за допомогою бортової 30-мм гармати.Про це повідомила організація French Aid to Europe, на яку посилається Мілітарний. За її даними, це перший відомий випадок, коли західний винищувач знищив російську S8000 гарматним вогнем, а не ракетою класу «повітря – повітря». Обставини та точний час перехоплення наразі не розкривають, а офіційного підтвердження від українського чи французького оборонних відомств поки що немає.Mirage 2000-5F оснащений двома вбудованими 30-мм гарматами. Франція передала Україні такі винищувачі у 2025 році.S8000 «Бандероль» – російська малогабаритна крилата ракета, яку розробила компанія «Кронштадт».За відкритими даними, вона має заявлену дальність до 500 км і швидкість до 650 км/год, а її бойова частина важить понад 100 кг.До речі, наприкінці вересня Франція також підтвердила передачу Україні додаткових ракет MICA та 30-мм боєприпасів для Mirage 2000.Бекграунд. Франція почала готувати українських пілотів на Rafale. Перші винищувачі мають передати після навчання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію