Просили гроші, а після відмови намагалися вдарити: у Ковелі підлітки напали на чоловіка на кріслі колісному
Сьогодні, 10:12
Днями у соцмережах мешканець Ковеля оприлюднив допис, у якому розповів, що мав неприємний інцидент з агресивними підлітками, які через відмову дати грошей намагались вдарити його ногами.
Детальніше про випадок – у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».
Чоловік розповідає, що пересувається на кріслі колісному, і того дня сидів зі своїми знайомими біля кав'ярні.
«Я сидів з хлопцями, пили каву біля кав'ярні підійшли ці хлопці, їх двоє, вони переважно ходять парою і почали просити гроші. Я відмовився. Тоді він просто на мене налітає і ногою промахує біля моєї грудної клітки. Хлопці зорієнтувалися і не дали просто йому це зробити. Пояснили і ніби ситуація завершилася мирно. Але я не хочу мовчати, бо хто його знає. Він сьогодні одне зробить, завтра друге», – ділиться потерпілий Сергій.
Зі слів Сергія, цих підлітків в Ковелі добре знають – вони роми. Досить часто на вулицях просять гроші у перехожих і ведуть себе зухвало.
До слова, у коментарях під публікацією Сергія відгукнулися й інші люди, які розповіли, що теж були свідками агресивної та зухвалої поведінки цих малолітніх хлопців, які же бракують та хуліганять на вулицях міста.
У ювенальній превенції головного управління Національної поліції телеканалу «Конкурент Волинь» повідомили, що добре знають цих дітей та інциденти, які були ними спровоковані. За інформацією правоохоронців, діти тимчасово перебували в Ковелі у родичів, оскільки їхня мама працює за кордоном. Згодом їх повернули до навчального закладу, де вони навчаються.
«Мама зараз перебуває за кордоном. З мамою проведено профілактичну бесіду, так як вона є законним представником і дітей назад повернуто в навчальний заклад. Далі юнальні поліцейські Ковельського району займаються цим. Це питання на контролі», – повідомила начальниця сектору ювенальної превенції Волині Інна Остапович.
Наразі ювенальна поліція продовжує працювати з підлітками та їхньою родиною, аби вони не займались жебракуванням та хуліганством.
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Детальніше про випадок – у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».
Чоловік розповідає, що пересувається на кріслі колісному, і того дня сидів зі своїми знайомими біля кав'ярні.
«Я сидів з хлопцями, пили каву біля кав'ярні підійшли ці хлопці, їх двоє, вони переважно ходять парою і почали просити гроші. Я відмовився. Тоді він просто на мене налітає і ногою промахує біля моєї грудної клітки. Хлопці зорієнтувалися і не дали просто йому це зробити. Пояснили і ніби ситуація завершилася мирно. Але я не хочу мовчати, бо хто його знає. Він сьогодні одне зробить, завтра друге», – ділиться потерпілий Сергій.
Зі слів Сергія, цих підлітків в Ковелі добре знають – вони роми. Досить часто на вулицях просять гроші у перехожих і ведуть себе зухвало.
До слова, у коментарях під публікацією Сергія відгукнулися й інші люди, які розповіли, що теж були свідками агресивної та зухвалої поведінки цих малолітніх хлопців, які же бракують та хуліганять на вулицях міста.
У ювенальній превенції головного управління Національної поліції телеканалу «Конкурент Волинь» повідомили, що добре знають цих дітей та інциденти, які були ними спровоковані. За інформацією правоохоронців, діти тимчасово перебували в Ковелі у родичів, оскільки їхня мама працює за кордоном. Згодом їх повернули до навчального закладу, де вони навчаються.
«Мама зараз перебуває за кордоном. З мамою проведено профілактичну бесіду, так як вона є законним представником і дітей назад повернуто в навчальний заклад. Далі юнальні поліцейські Ковельського району займаються цим. Це питання на контролі», – повідомила начальниця сектору ювенальної превенції Волині Інна Остапович.
Наразі ювенальна поліція продовжує працювати з підлітками та їхньою родиною, аби вони не займались жебракуванням та хуліганством.
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