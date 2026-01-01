Просили гроші, а після відмови намагалися вдарити: у Ковелі підлітки напали на чоловіка на кріслі колісному





Детальніше про випадок – у сюжеті телеканалу



Чоловік розповідає, що пересувається на кріслі колісному, і того дня сидів зі своїми знайомими біля кав'ярні.



«Я сидів з хлопцями, пили каву біля кав'ярні підійшли ці хлопці, їх двоє, вони переважно ходять парою і почали просити гроші. Я відмовився. Тоді він просто на мене налітає і ногою промахує біля моєї грудної клітки. Хлопці зорієнтувалися і не дали просто йому це зробити. Пояснили і ніби ситуація завершилася мирно. Але я не хочу мовчати, бо хто його знає. Він сьогодні одне зробить, завтра друге», – ділиться потерпілий Сергій.



Зі слів Сергія, цих підлітків в Ковелі добре знають – вони роми. Досить часто на вулицях просять гроші у перехожих і ведуть себе зухвало.



До слова, у коментарях під публікацією Сергія відгукнулися й інші люди, які розповіли, що теж були свідками агресивної та зухвалої поведінки цих малолітніх хлопців, які же бракують та хуліганять на вулицях міста.



У ювенальній превенції головного управління Національної поліції телеканалу «Конкурент Волинь» повідомили, що добре знають цих дітей та інциденти, які були ними спровоковані. За інформацією правоохоронців, діти тимчасово перебували в Ковелі у родичів, оскільки їхня мама працює за кордоном. Згодом їх повернули до навчального закладу, де вони навчаються.



«Мама зараз перебуває за кордоном. З мамою проведено профілактичну бесіду, так як вона є законним представником і дітей назад повернуто в навчальний заклад. Далі юнальні поліцейські Ковельського району займаються цим. Це питання на контролі», – повідомила начальниця сектору ювенальної превенції Волині Інна Остапович.



Наразі ювенальна поліція продовжує працювати з підлітками та їхньою родиною, аби вони не займались жебракуванням та хуліганством.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями у соцмережах мешканець Ковеля оприлюднив допис, у якому розповів, що мав неприємний інцидент з агресивними підлітками, які через відмову дати грошей намагались вдарити його ногами.Детальніше про випадок – у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь» Чоловік розповідає, що пересувається на кріслі колісному, і того дня сидів зі своїми знайомими біля кав'ярні.«Я сидів з хлопцями, пили каву біля кав'ярні підійшли ці хлопці, їх двоє, вони переважно ходять парою і почали просити гроші. Я відмовився. Тоді він просто на мене налітає і ногою промахує біля моєї грудної клітки. Хлопці зорієнтувалися і не дали просто йому це зробити. Пояснили і ніби ситуація завершилася мирно. Але я не хочу мовчати, бо хто його знає. Він сьогодні одне зробить, завтра друге», – ділиться потерпілийЗі слів Сергія, цих підлітків в Ковелі добре знають – вони роми. Досить часто на вулицях просять гроші у перехожих і ведуть себе зухвало.До слова, у коментарях під публікацією Сергія відгукнулися й інші люди, які розповіли, що теж були свідками агресивної та зухвалої поведінки цих малолітніх хлопців, які же бракують та хуліганять на вулицях міста.У ювенальній превенції головного управління Національної поліції телеканалу «Конкурент Волинь» повідомили, що добре знають цих дітей та інциденти, які були ними спровоковані. За інформацією правоохоронців, діти тимчасово перебували в Ковелі у родичів, оскільки їхня мама працює за кордоном. Згодом їх повернули до навчального закладу, де вони навчаються.«Мама зараз перебуває за кордоном. З мамою проведено профілактичну бесіду, так як вона є законним представником і дітей назад повернуто в навчальний заклад. Далі юнальні поліцейські Ковельського району займаються цим. Це питання на контролі», – повідомила начальниця сектору ювенальної превенції Волині Інна Остапович.Наразі ювенальна поліція продовжує працювати з підлітками та їхньою родиною, аби вони не займались жебракуванням та хуліганством.

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