Курс валют на 3 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 12:17
Національний банк України оприлюднив курс валют на суботу, 3 жовтня.
Так вартість долара США підвищилася на 15 копійок і становить 44,83 грн. Натомість показники євро та злотого впали — кожен на 2 копійки.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,83 (+15 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,69 (-2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,59 (-2 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Так вартість долара США підвищилася на 15 копійок і становить 44,83 грн. Натомість показники євро та злотого впали — кожен на 2 копійки.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,83 (+15 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,69 (-2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,59 (-2 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют на 3 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 12:17
Пішла в ліс і не повернулася: розшукують волинянку
Сьогодні, 11:16
Просили гроші, а після відмови намагалися вдарити: у Ковелі підлітки напали на чоловіка на кріслі колісному
Сьогодні, 10:12