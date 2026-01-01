Волинські репери об’єдналися для альбому «УНР» від Третьої штурмової





Для створення треку скооперувалися TIM PACHE (Луцьк), рома майк (Володимир) та C.W.M (Cooking With Mike, Маневичі). У спільній роботі музиканти передають дещо містичне відчуття Волині та Волинського Полісся.



Загалом до створення альбому долучилися як зірки української сцени (ТНМК, alyona alyona, Kalush Orchestra, Мирослав Кувалдін, SKOFKA), так і активні представники андеграунду, зокрема музиканти, які нині проходять військову службу. «УНР» став міксом різних поколінь і стилів, що поєднав особисті історії, репрезентації регіонів та досвід війни.



Волинь на масштабному релізі також представили:



- Oppi Mpanda (Луцьк) — трек «На війні»;



- Денні Дельта (Нововолинськ) — «Реп на 100 лайків»;



- Bankai_lofi (Луцьк) — «Не ний».



До продакшену долучився і луцький саундпродюсер Тарас Альф, відомий за проєктом «Ароматерапія» та об’єднанням DLF Squad.



За словами Роми Майка, трек розкриває різні погляди артистів на рідний регіон та відчуття власної землі. У своїх куплетах репер ділиться цілком реальною історією поїздки автобусом до рідного Володимира, де стикаються американський хіп-хоп у навушниках та пісні волинянина YAKTAK із салону, а також рефлексує про пошук внутрішньої сили під час війни.



Натомість Тім та C.W.M наповнили композицію місцевою містикою: від поліських застіль із відьмами на болотах до бісівського вайбу традиційних перебіренців. Усі ці образи об’єднує тягуче хтонічне звучання мемфісу. Музикант пояснює, що в цьому треці вони спеціально десь гіперболізують, а десь додають містики, щоб створити роботу, у якій «змішуємо буденне з міфічним. Так і склався наш спільний репрезент Волині».



Для TIM PACHE цей реліз став логічним продовженням пошуку власного звучання та дослідження культури краю.



«Я народився в бетонних джунглях Нетішина, міста біля атомної станції, а своє місце сили знайшов серед поліських річок, лісів і боліт. Мене чіпляють ця хтонічність, містика, темрява, архаїчні образи та звичаї, які там збереглися.



Хотілося передати це відчуття в куплетах, уникнути кліше й водночас зберегти впізнавані образи. Темнючий біт — саме те, що я люблю. Думаю, разом нам вдалося зловити цю атмосферу. Такий він, волинський мемфіс», — ділиться TIM PACHE.



Вихід альбому репер називає історичною подією, адже він фіксує безпрецедентну єдність української реп-спільноти.



Про лейбл: AB3 Music — музичний лейбл Третьої окремої штурмової бригади (нині працює при Третьому армійському корпусі). Команда допомагає військовослужбовцям професійно випускати музику, займається записом, дистрибуцією та авторськими правами. Роялті від треків, які артисти передають корпусу, повністю спрямовуються на потреби війська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 жовтня музичний лейбл AB3 Music, заснований Третьою штурмовою бригадою, презентував масштабний реп-альбом «Українське Народне Радіо» (УНР). Реліз налічує 43 треки, серед яких — композиція «Глибоко на захід», яка об’єднала трьох волинських хіп-хоп-артистів, misto.media Для створення треку скооперувалися TIM PACHE (Луцьк), рома майк (Володимир) та C.W.M (Cooking With Mike, Маневичі). У спільній роботі музиканти передають дещо містичне відчуття Волині та Волинського Полісся.Загалом до створення альбому долучилися як зірки української сцени (ТНМК, alyona alyona, Kalush Orchestra, Мирослав Кувалдін, SKOFKA), так і активні представники андеграунду, зокрема музиканти, які нині проходять військову службу. «УНР» став міксом різних поколінь і стилів, що поєднав особисті історії, репрезентації регіонів та досвід війни.Волинь на масштабному релізі також представили:- Oppi Mpanda (Луцьк) — трек «На війні»;- Денні Дельта (Нововолинськ) — «Реп на 100 лайків»;- Bankai_lofi (Луцьк) — «Не ний».До продакшену долучився і луцький саундпродюсер Тарас Альф, відомий за проєктом «Ароматерапія» та об’єднанням DLF Squad.За словами Роми Майка, трек розкриває різні погляди артистів на рідний регіон та відчуття власної землі. У своїх куплетах репер ділиться цілком реальною історією поїздки автобусом до рідного Володимира, де стикаються американський хіп-хоп у навушниках та пісні волинянина YAKTAK із салону, а також рефлексує про пошук внутрішньої сили під час війни.Натомість Тім та C.W.M наповнили композицію місцевою містикою: від поліських застіль із відьмами на болотах до бісівського вайбу традиційних перебіренців. Усі ці образи об’єднує тягуче хтонічне звучання мемфісу. Музикант пояснює, що в цьому треці вони спеціально десь гіперболізують, а десь додають містики, щоб створити роботу, у якій «змішуємо буденне з міфічним. Так і склався наш спільний репрезент Волині».Для TIM PACHE цей реліз став логічним продовженням пошуку власного звучання та дослідження культури краю.«Я народився в бетонних джунглях Нетішина, міста біля атомної станції, а своє місце сили знайшов серед поліських річок, лісів і боліт. Мене чіпляють ця хтонічність, містика, темрява, архаїчні образи та звичаї, які там збереглися.Хотілося передати це відчуття в куплетах, уникнути кліше й водночас зберегти впізнавані образи. Темнючий біт — саме те, що я люблю. Думаю, разом нам вдалося зловити цю атмосферу. Такий він, волинський мемфіс», — ділиться TIM PACHE.Вихід альбому репер називає історичною подією, адже він фіксує безпрецедентну єдність української реп-спільноти.Про лейбл: AB3 Music — музичний лейбл Третьої окремої штурмової бригади (нині працює при Третьому армійському корпусі). Команда допомагає військовослужбовцям професійно випускати музику, займається записом, дистрибуцією та авторськими правами. Роялті від треків, які артисти передають корпусу, повністю спрямовуються на потреби війська.

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