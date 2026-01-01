Урятував трьох побратимів і зустрів окупанта у бліндажі: історія ветерана Андрія Лисюка

із позивним «Бандера» до 2014 року проводив патріотичні вишколи для молоді. Після початку війни вирушив на фронт добровольцем. У 2020 році приєднався до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.Повномасштабне вторгнення військовий зустрів на Волині. Згодом воював на Київщині та Донеччині, пише "Бліц-інфо".Навесні минулого року група Андрія їхала на заміну побратимів, однак дорогою автомобіль потрапив під ворожий обстріл і загорівся. Троє військових отримали поранення. Андрій залишився єдиним, хто міг їм допомогти.Під щільним вогнем він витягнув поранених із машини, забрав рацію та зброю і разом із побратимами кілька годин чекав на евакуацію. Зрештою усіх вдалося вивести. За цей вчинок Андрія рекомендували до нагороди.Та вже за кілька тижнів він сам отримав поранення ноги. Військовий наклав собі турнікет і знепритомнів. Коли отямився, побачив у бліндажі російського військового, який тримав у руках автомат.Чоловіки опинилися один навпроти одного. Андрій переконав окупанта не стріляти. Вони навіть встигли назвати одне одному свої імена — росіянин сказав, що його звати Ігор.Коли українські військові почали зачищати бліндаж, Андрій попередив побратимів, що всередині є ще один чоловік. Окупанта планували взяти в полон, однак вивести його не встигли — під час чергового обстрілу росіяни вбили свого ж військового.На Андрія після цього чекало тривале лікування. Нині ветеран щодня проходить реабілітацію, а у вільний час працює таксистом. Каже, це допомагає адаптуватися до цивільного життя.Втім, за його словами, навіть після повернення з фронту він не може залишатися осторонь війни.Невдовзі на Андрія чекає ще одна операція — лікарі мають наростити кістку на пораненій нозі.