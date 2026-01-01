Павербанки у Луцьку: скільки коштують та чи є ажіотаж на пристрої для заряджання
Сьогодні, 08:20
У луцьких магазинах немає дефіциту павербанків, а їхня вартість залежить від ємності та характеристик. Найбільш ходовими залишаються пристрої на 20 тисяч мА-год. Водночас на Волині фіксували два випадки пожеж, пов'язаних із портативними зарядними пристроями.
Про це Суспільному розповів експерт з техніки мережі магазинів Олександр Букало.
За його словами, зараз у магазинах є павербанки ємністю від 5 тисяч до 50–60 тисяч мА-год. Ціни на них починаються приблизно від 400 гривень, а великі моделі можуть коштувати до 3000 гривень.
«Середня цінова політика — 20 000 мА/год в межах 1000 гривень. Орієнтовно в місяць павербанків продається від 250 до 300 штук», — розповів Олександр Букало.
За словами експерта, ажіотажу на павербанки зараз немає. Значний попит на них у магазинах спостерігали протягом останніх чотирьох років, зокрема після обстрілів, коли в людей виникала потреба швидко придбати засоби резервного живлення.
«Тоді просто був скажений бум на павербанки, на зарядні станції. Люди не дивились ні на ціни, ні на об'єм, аби вони просто були», — сказав Олександр Букало.
Зараз покупці обирають павербанки переважно відповідно до власних потреб. Одні звертають увагу на ємність і швидкість заряджання, інші — на вагу, кількість портів або можливість бездротової зарядки.
На Волині зафіксували два випадки пожеж
Під час використання портативних зарядних пристроїв важливо дотримуватися правил безпеки. За словами провідного інспектора відділу Луцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Романа Дарковича, на Волині було два випадки пожеж, пов'язаних із портативними джерелами живлення.
В одному випадку загорілася літій-іонна батарея, яка була пошкоджена під час транспортування. В іншому — зарядна станція електросамоката.
«Під час транспортування десь пошкодилась одна батарея, за рахунок чого трапилось замикання в неї і спалахнула пожежа. Так само було заряджання електросамоката, в якому була пошкоджена зарядна станція. Також сталося замикання і загорання», — розповів Роман Даркович.
Унаслідок першої пожежі ніхто не травмувався. Під час другого випадку люди надихалися чадним газом, один чоловік отримав опіки.
Рятувальники радять не залишати портативні зарядні пристрої надовго підключеними до мережі та не накривати їх під час заряджання.
Куди у Луцьку здати використані павербанки
Відпрацьовані павербанки та акумулятори не варто викидати разом із побутовими відходами. У Луцьку їх збирають на двох сортувальних станціях КП «Луцькспецкомунтранс» — на вулиці Транспортній, 7 та проспекті Соборності, 19б. Також у Луцьку та громаді встановили п'ять контейнерів для збору батарейок та акумуляторів.
Зібрані небезпечні відходи підприємство передає на утилізацію ліцензованим переробникам, розповів керівник відділу роздільного збору твердих побутових відходів КП «Луцькспецкомунтранс» Сергій Михалевич.
«Наше підприємство і в Луцьку не має утилізації небезпечних відходів — батарейок та акумуляторів. Ми їх накопичуємо, збираємо і далі відправляємо на утилізацію до ліцензованих виробників-переробників, які мають на це право і потужності», — зазначив Сергій Михалевич.
За його словами, щороку підприємство збирає до півтори тонни відпрацьованих батарейок та акумуляторів.
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Про це Суспільному розповів експерт з техніки мережі магазинів Олександр Букало.
За його словами, зараз у магазинах є павербанки ємністю від 5 тисяч до 50–60 тисяч мА-год. Ціни на них починаються приблизно від 400 гривень, а великі моделі можуть коштувати до 3000 гривень.
«Середня цінова політика — 20 000 мА/год в межах 1000 гривень. Орієнтовно в місяць павербанків продається від 250 до 300 штук», — розповів Олександр Букало.
За словами експерта, ажіотажу на павербанки зараз немає. Значний попит на них у магазинах спостерігали протягом останніх чотирьох років, зокрема після обстрілів, коли в людей виникала потреба швидко придбати засоби резервного живлення.
«Тоді просто був скажений бум на павербанки, на зарядні станції. Люди не дивились ні на ціни, ні на об'єм, аби вони просто були», — сказав Олександр Букало.
Зараз покупці обирають павербанки переважно відповідно до власних потреб. Одні звертають увагу на ємність і швидкість заряджання, інші — на вагу, кількість портів або можливість бездротової зарядки.
На Волині зафіксували два випадки пожеж
Під час використання портативних зарядних пристроїв важливо дотримуватися правил безпеки. За словами провідного інспектора відділу Луцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Романа Дарковича, на Волині було два випадки пожеж, пов'язаних із портативними джерелами живлення.
В одному випадку загорілася літій-іонна батарея, яка була пошкоджена під час транспортування. В іншому — зарядна станція електросамоката.
«Під час транспортування десь пошкодилась одна батарея, за рахунок чого трапилось замикання в неї і спалахнула пожежа. Так само було заряджання електросамоката, в якому була пошкоджена зарядна станція. Також сталося замикання і загорання», — розповів Роман Даркович.
Унаслідок першої пожежі ніхто не травмувався. Під час другого випадку люди надихалися чадним газом, один чоловік отримав опіки.
Рятувальники радять не залишати портативні зарядні пристрої надовго підключеними до мережі та не накривати їх під час заряджання.
Куди у Луцьку здати використані павербанки
Відпрацьовані павербанки та акумулятори не варто викидати разом із побутовими відходами. У Луцьку їх збирають на двох сортувальних станціях КП «Луцькспецкомунтранс» — на вулиці Транспортній, 7 та проспекті Соборності, 19б. Також у Луцьку та громаді встановили п'ять контейнерів для збору батарейок та акумуляторів.
Зібрані небезпечні відходи підприємство передає на утилізацію ліцензованим переробникам, розповів керівник відділу роздільного збору твердих побутових відходів КП «Луцькспецкомунтранс» Сергій Михалевич.
«Наше підприємство і в Луцьку не має утилізації небезпечних відходів — батарейок та акумуляторів. Ми їх накопичуємо, збираємо і далі відправляємо на утилізацію до ліцензованих виробників-переробників, які мають на це право і потужності», — зазначив Сергій Михалевич.
За його словами, щороку підприємство збирає до півтори тонни відпрацьованих батарейок та акумуляторів.
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