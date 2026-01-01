Нова українська балістична ракета FP-9, яка долітатиме до Москви, з’явиться вже цієї осені, - Зеленський





Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Reuters, пише



За його словами, він особисто зв’язувався з розробниками з компанії Fire Point, щоб прискорити процес випуску нової балістики.



«Я сказав їм: “Де моя FP-9?”. Нам потрібна FP-9. І я впевнений, що вона буде готова цієї осені», — зазначив президент.



Заявлена дальність ураження ракети — до 855 кілометрів із бойовим навантаженням 800 кілограмів для ураження цілей у глибокому тилу. Ракета запускатиметься з наземної платформи, що, за словами виробника, забезпечувати гнучкість, мобільність і можливість адаптації комплексу.



Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський показав перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети FP-7.



Дальність її ураження — до 200 кілометрів, максимальна швидкість — 1500 м/с, а кругове відхилення — 14 метрів. Її бойове навантаження становить 150 кілограмів, тоді як максимальна тривалість польоту — 250 секунд.

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