Росія удруге атакувала Північний міст у Києві, по якому рухалися автомобілі





Про це Віталій Кличко.



"Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби прямують на місце", - написав міський голова.



У мережі з’явилися відео влучання по мосту: як видно, в цей час по ньому рухалися автомобілі.



Напередодні Північний міст уже опинявся під ударом російського дрона, внаслідок чого також було пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві зафіксовано влучання російського безпілотника в дорожнє полотно на Північному мосту.Про це повідомив у Телеграмі міський голова"Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби прямують на місце", - написав міський голова.У мережі з’явилися відео влучання по мосту: як видно, в цей час по ньому рухалися автомобілі.Напередодні Північний міст уже опинявся під ударом російського дрона, внаслідок чого також було пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу.

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