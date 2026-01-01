Росія удруге атакувала Північний міст у Києві, по якому рухалися автомобілі

Росія удруге атакувала Північний міст у Києві, по якому рухалися автомобілі
У Києві зафіксовано влучання російського безпілотника в дорожнє полотно на Північному мосту.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Віталій Кличко.

"Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби прямують на місце", - написав міський голова.

У мережі з’явилися відео влучання по мосту: як видно, в цей час по ньому рухалися автомобілі.

Напередодні Північний міст уже опинявся під ударом російського дрона, внаслідок чого також було пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу.

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Теги: Київ, міст, удар
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