Удар по Північному мосту в Києві: постраждали двоє людей
Сьогодні, 13:40
У Києві внаслідок удару Росії по Північному мосту вранці 4 жовтня постраждали двоє людей.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Двоє людей постраждали внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці", - повідомив Кличко.
За його словами, одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці.
Нагадаємо, російські війська вранці 4 жовтня знову завдали удару по Північному мосту у Києві. Дрон влучив у дорожнє полотно.
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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Двоє людей постраждали внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці", - повідомив Кличко.
За його словами, одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці.
Нагадаємо, російські війська вранці 4 жовтня знову завдали удару по Північному мосту у Києві. Дрон влучив у дорожнє полотно.
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