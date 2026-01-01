Удар по Північному мосту в Києві: постраждали двоє людей





Про це Віталій Кличко.



"Двоє людей постраждали внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці", - повідомив Кличко.



За його словами, одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці.



Нагадаємо, російські війська вранці 4 жовтня знову завдали удару по Північному мосту у Києві. Дрон влучив у дорожнє полотно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві внаслідок удару Росії по Північному мосту вранці 4 жовтня постраждали двоє людей.Про це повідомив мер Києва"Двоє людей постраждали внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці", - повідомив Кличко.За його словами, одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці.Нагадаємо, російські війська вранці 4 жовтня знову. Дрон влучив у дорожнє полотно.

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