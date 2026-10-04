Канцлер Німеччини у Києві звернувся до путіна

Фрідріх Мерц, який перебуває з візитом у Києві, звернувся до російського правителя володимира путіна із закликом припинити атаки на Україну та продемонструвати готовність до переговорів.



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Мерц у супроводі українського президента Володимира Зеленського відвідав Національну академію наук у Києві, яка зазнала удару безпілотника.



Під час візиту Мерца російські атаки кілька разів спричиняли спрацьовування сирен повітряної тривоги, а вранці того ж дня вже було пошкоджено Північний міст.



"Пане путін, припиніть цю безглузду війну! Ми готові до переговорів, ми готові обговорити між собою питання припинення цієї війни. Але ці варварські напади на мирне населення України мають припинитися", – заявив Мерц у неділю.



Біля пошкодженої будівлі НАН України канцлер зазначив, що такі атаки, як та, що сталася минулого понеділка, наочно демонструють безглуздість цієї війни.



"Атака на Академію наук у Києві, у самому центрі міста, всього за кілька сотень метрів від посольства Німеччини. А сьогодні вранці, у мирну неділю, у Києві пролунала сирена повітряної тривоги. Тут щодня вчиняються воєнні злочини", – наголосив він.



За словами Мерца, у той час, як Україна готувалася до зими, по інфраструктурі країни щодня завдавалися удари.



"Я знову звертаюся до російського керівництва, до президента Росії: припиніть цю війну! Ми можемо вести переговори, але тільки тоді, коли зброя замовкне – і зброя має замовкнути", – сказав він.



Нагадаємо: За даними урядових джерел, Мерц має намір дати Україні обіцянки щодо подальшої фінансової та військової підтримки, зокрема щодо постачання тисяч дронів-перехоплювачів та прискорення виробництва зброї дальньої дії.



Своєю чергою президент Володимир Зеленський анонсував "важливі домовленості" між Україною і Німеччиною щодо посилення захисту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Канцлер Німеччини, який перебуває з візитом у Києві, звернувся до російського правителяіз закликом припинити атаки на Україну та продемонструвати готовність до переговорів.Про це пише "Європейська правда" Мерц у супроводі українського президентавідвідав Національну академію наук у Києві, яка зазнала удару безпілотника.Під час візиту Мерца російські атаки кілька разів спричиняли спрацьовування сирен повітряної тривоги, а вранці того ж дня вже було пошкоджено Північний міст."Пане путін, припиніть цю безглузду війну! Ми готові до переговорів, ми готові обговорити між собою питання припинення цієї війни. Але ці варварські напади на мирне населення України мають припинитися", – заявив Мерц у неділю.Біля пошкодженої будівлі НАН України канцлер зазначив, що такі атаки, як та, що сталася минулого понеділка, наочно демонструють безглуздість цієї війни."Атака на Академію наук у Києві, у самому центрі міста, всього за кілька сотень метрів від посольства Німеччини. А сьогодні вранці, у мирну неділю, у Києві пролунала сирена повітряної тривоги. Тут щодня вчиняються воєнні злочини", – наголосив він.За словами Мерца, у той час, як Україна готувалася до зими, по інфраструктурі країни щодня завдавалися удари."Я знову звертаюся до російського керівництва, до президента Росії: припиніть цю війну! Ми можемо вести переговори, але тільки тоді, коли зброя замовкне – і зброя має замовкнути", – сказав він.Нагадаємо: За даними урядових джерел, Мерц має намір дати Україні обіцянки щодо подальшої фінансової та військової підтримки, зокрема щодо постачання тисяч дронів-перехоплювачів та прискорення виробництва зброї дальньої дії.Своєю чергою президент Володимир Зеленський анонсував "важливі домовленості" між Україною і Німеччиною щодо посилення захисту.

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