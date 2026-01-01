На Волині горіли житловий будинок, квартира та літня кухня

Минулої доби вогнеборці ліквідували 5 пожеж у приватному секторі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Зокрема, ліквідовано 2 пожежі у житлових будинках:О 09:17 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Гаразджа Підгайцівської громади Луцького району. На місце прибули рятувальники 1-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин та відділення газодимозахисної служби міста. Пожежу локалізували о 10:00, а о 10:13 ліквідували. Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції димаря.О 18:20 пожежа виникла на балконі квартири п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Відродження у м. Ковель. На місце прибули рятувальники 19-ї та 4-ї державних пожежно-рятувальних частин міста. Пожежу локалізували о 18:27, ліквідували о 18:34. Причина пожежі – необережність під час куріння невстановленої особи.Ще три пожежі виникли у господарських спорудах.О 07:19 у Луцьку на вулиці Данила Галицького виникла пожежа в літній кухні. На місце прибули рятувальники регіонального центру управління надзвичайними ситуаціями, 2-ї, 25-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Луцьк. Пожежу локалізували о 07:37, ліквідували о 07:39. Причина пожежі – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал.О 16:57 у селі Білин Ковельської громади виникла пожежа в господарській споруді. До гасіння залучалися рятувальники 4-ї та 19-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Ковель і місцева пожежна охорона с. Доротище. Пожежу локалізували о 17:14, ліквідували о 17:20. Причина пожежі – коротке замикання електромережі.О 20:34 у селі Соловичі Турійської громади Ковельського району загорілася господарська споруда. Пожежу гасили рятувальники 17-го державного пожежно-рятувального поста сел. Турійськ та 19-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ковель. Пожежу локалізували о 20:56, ліквідували о 21:22. Причина пожежі встановлюється.На щастя, в усіх випадках потерпілих немає.