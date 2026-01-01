У Росії - спалах чуми: що відомо

володимира путіна запідозрили у приховуванні інформації про спалах чуми в Іркутській області.



Про це повідомляє



Згідно з останніми даними, 28-річна Дарія Шипілова, яка працювала в Іркутському науково-дослідному інституті, стала першою жертвою бубонної чуми.



Головна лікарка путіна з інфекційних захворювань Анна Попова вже прибула з Москви до Іркутська, щоб особисто розібратися з ситуацією, що склалася. Попри це, вона досі не зробила жодних публічних заяв щодо обставин події.



За наявною інформацією, 189 людей наразі перебувають на ізоляції. З них 114 - в одній лікарні, 63 - в іншій, ще 12 - у Науково-дослідному інституті боротьби з чумою.



Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв також не захотів публічно розкривати, про яке саме захворювання йдеться - він лише назвав його "небезпечним інфекційним захворюванням". Також журналістам вдалося дізнатися, що у регіоні скасували масові заходи.



За повідомленнями, в Іркутській області в аптеках нібито виник дефіцит антибіотиків після того, як налякані мешканці почали масово їх скуповувати. Жителям сусіднього Байкальська рекомендували утриматися від поїздок до Шелехова. Відповідне офіційне повідомлення згодом видалили.



З заявою з цього приводу вже виступив провідний російський епідеміолог Михайло Фаворов. За його словами, особиста присутність Попової в Іркутську означає, що ситуація "жахлива й критична".



Він також наголосив, що зараз відбувається масштабне приховування фактів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російського диктаторазапідозрили у приховуванні інформації про спалах чуми в Іркутській області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.Згідно з останніми даними, 28-річна, яка працювала в Іркутському науково-дослідному інституті, стала першою жертвою бубонної чуми.Головна лікарка путіна з інфекційних захворюваньвже прибула з Москви до Іркутська, щоб особисто розібратися з ситуацією, що склалася. Попри це, вона досі не зробила жодних публічних заяв щодо обставин події.За наявною інформацією, 189 людей наразі перебувають на ізоляції. З них 114 - в одній лікарні, 63 - в іншій, ще 12 - у Науково-дослідному інституті боротьби з чумою.Губернатор Іркутської областітакож не захотів публічно розкривати, про яке саме захворювання йдеться - він лише назвав його "небезпечним інфекційним захворюванням". Також журналістам вдалося дізнатися, що у регіоні скасували масові заходи.За повідомленнями, в Іркутській області в аптеках нібито виник дефіцит антибіотиків після того, як налякані мешканці почали масово їх скуповувати. Жителям сусіднього Байкальська рекомендували утриматися від поїздок до Шелехова. Відповідне офіційне повідомлення згодом видалили.З заявою з цього приводу вже виступив провідний російський епідеміолог. За його словами, особиста присутність Попової в Іркутську означає, що ситуація "жахлива й критична".Він також наголосив, що зараз відбувається масштабне приховування фактів.

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