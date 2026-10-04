Українські військові доставили в окуповані Олешки 4 тонни гуманітарної допомоги
Сьогодні, 12:01
У ніч на 4 жовтня військові Нацгвардії вдруге провели операцію з доставки гуманітарної допомоги в окуповані Олешки на Херсонщині. За допомогою безпілотників до міста доправили майже 4 тонни вантажу.
Про це пише Українська правда.
В операції брали участь військові 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського та 34-го Херсонського полку НГУ у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти "Борисфен" та 79-м прикордонним загоном ДПСУ.
Загалом безпілотниками доставили майже 400 пакунків із продуктами харчування, медикаментами та дитячими наборами.
У Нацгвардії зазначили, що всі посилки успішно доправили до міста.
Під час операції екіпаж БпЛА "Перун" також вивіз з окупованої території шістьох тварин.
У НГУ наголосили, що продовжують доставляти допомогу жителям Олешок, які залишаються без достатньої кількості їжі, води та медикаментів.
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Про це пише Українська правда.
В операції брали участь військові 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського та 34-го Херсонського полку НГУ у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти "Борисфен" та 79-м прикордонним загоном ДПСУ.
Загалом безпілотниками доставили майже 400 пакунків із продуктами харчування, медикаментами та дитячими наборами.
У Нацгвардії зазначили, що всі посилки успішно доправили до міста.
Під час операції екіпаж БпЛА "Перун" також вивіз з окупованої території шістьох тварин.
У НГУ наголосили, що продовжують доставляти допомогу жителям Олешок, які залишаються без достатньої кількості їжі, води та медикаментів.
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