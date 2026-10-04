Українські військові доставили в окуповані Олешки 4 тонни гуманітарної допомоги





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В операції брали участь військові 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського та 34-го Херсонського полку НГУ у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти "Борисфен" та 79-м прикордонним загоном ДПСУ.



Загалом безпілотниками доставили майже 400 пакунків із продуктами харчування, медикаментами та дитячими наборами.



У Нацгвардії зазначили, що всі посилки успішно доправили до міста.



Під час операції екіпаж БпЛА "Перун" також вивіз з окупованої території шістьох тварин.



У НГУ наголосили, що продовжують доставляти допомогу жителям Олешок, які залишаються без достатньої кількості їжі, води та медикаментів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 4 жовтня військові Нацгвардії вдруге провели операцію з доставки гуманітарної допомоги в окуповані Олешки на Херсонщині. За допомогою безпілотників до міста доправили майже 4 тонни вантажу.Про це пише Українська правда В операції брали участь військові 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського та 34-го Херсонського полку НГУ у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти "Борисфен" та 79-м прикордонним загоном ДПСУ.Загалом безпілотниками доставили майже 400 пакунків із продуктами харчування, медикаментами та дитячими наборами.У Нацгвардії зазначили, що всі посилки успішно доправили до міста.Під час операції екіпаж БпЛА "Перун" також вивіз з окупованої території шістьох тварин.У НГУ наголосили, що продовжують доставляти допомогу жителям Олешок, які залишаються без достатньої кількості їжі, води та медикаментів.

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