СБУ уразила два російські винищувачі на військовому аеродромі

СБУ уразила два російські винищувачі на військовому аеродромі
У ніч проти 4 жовтня СБУ уразила російські літаки Су-35 та Су-34 на військовому аеродромі «Ханська» в рф.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Аеродром «Ханська» розташований в республіці Адигея в рф, на відстані близько 500 кілометрів. Атаку здійснили безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ.

Під удар, зокрема, потрапив багатоцільовий винищувач Су-35, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків рф. Його експортна вартість становить близько 100 млн доларів.

Також СБУ уразили винищувач-бомбардувальник Су-34 — ключовий літак російської тактичної авіації. Його вартість — близько 50 млн доларів.

В спецслужбі наголосили, що обидва літаки є носіями керованих авіаційних бомб, якими окупанти масово атакують лінію фронту та українські міста.

Також зазначається, що дронами бійці уразили склад боєприпасів на території аеродрому.

«СБУ системно відпрацьовує по військових об’єктах рф, послідовно зменшуючи її спроможність вести війну проти України. Ворожі удари по українських містах, цивільній та критичній інфраструктурі не залишаться без відповіді», — йдеться у повідомленні.

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Теги: Росія, війна
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