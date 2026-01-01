СБУ закликає українців не знімати та не поширювати фото і відео російських обстрілів

СБУ закликає українців не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів. Йдеться зокрема про контент, який фіксує російські удари по військових об’єктах та критичній інфраструктурі, роботу ППО тощо.Відповідне повідомлення опублікували на сторінці Служби безпеки України в Telegram.Такі записи можуть використовувати не лише російські пропагандисти, а й військові РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали для коригування повторних ударів.Окрім того публікація такого контенту карається законом. В контексті несанкціонованого поширення інформації про переміщення ЗСУ та надання інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України санкція статті передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі.Оперативники СБУ системно відпрацьовують такі та притягують їхніх авторів до відповідальності."Закликаємо українців бути відповідальними, не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших громадян!" - зазначили в СБУ.