Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на понеділок, 5 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 4 жовтня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 5 жовтня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Видимість 5-10 км, в тумані 500-900 м. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 18-20° тепла.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Видимість 5-10 км, в тумані 500-900 м. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 15-20° тепла.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 5 жовтня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Видимість 5-10 км, в тумані 500-900 м. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 18-20° тепла.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Видимість 5-10 км, в тумані 500-900 м. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 15-20° тепла.
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