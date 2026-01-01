Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на понеділок, 5 жовтня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на понеділок, 5 жовтня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 4 жовтня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 5 жовтня

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Видимість 5-10 км, в тумані 500-900 м. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 18-20° тепла.

Область

Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Видимість 5-10 км, в тумані 500-900 м. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 15-20° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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