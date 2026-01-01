На Волині судили водія вантажівки, який перевіз шістьох чоловіків за кордон: як покарали

На Волині судили водія вантажівки, який перевіз шістьох чоловіків за кордон: як покарали
Штраф у 255 тисяч отримав волинянин, який незаконно переправляв чоловіків через кордон, ховаючи у вантажівці.

Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пишуть "Волинські новини".

Назарій А. разом зі спільником на автомобілі IVECO забирав чоловіків неподалік Володимира. Їх ховали у спеціально обладнаному тайнику під спальним місцем водія. Після цього керманич їхав через пункт пропуску «Ягодин», не повідомляючи прикордонникам про пасажирів.

За кожне перевезення водій отримував 2000 доларів. Слідство зафіксувало шість успішних переправлень чоловіків призовного віку в 2024-2025 роках. У грудні 2025-го прикордонники провели поглиблений огляд вантажівки й виявили «пасажира» в схованці.

Дії водія кваліфікували за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою).

Обвинувачений уклав угоду з прокурором і зобов’язався допомогти у встановленні інших учасників схеми. Ще перерахував 400 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Суд призначив Назарію А. штраф у розмірі 255 тисяч гривень.

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Теги: суд, покарання
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