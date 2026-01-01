У Луцьку чоловік обікрав міський молодіжний центр. Що вирішив суд





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть



Інцидент стався зранку 31 травня 2026 року. Зламавши вікно, Андрій Д. проник у приміщення комунального закладу «Луцький міський молодіжний центр», що на вулиці Глушець. Звідти вкрав чотири ноутбуки HP, загальна вартість яких становила 58 526 гривень.



Дії кваліфікували за ч. 4 ст. 185 КК України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, поєднана з проникненням у приміщення.



На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав. Він вже мав судимості і проходив лікування.



Суд призначив Андрієві Д. п'ять років позбавлення волі, які замінив дворічним іспитовим строком. Крім того, він має відшкодувати міському молодіжному центру майже 44 тисячі гривень за три ноутбуки, четвертий вилучили працівники поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іспитовим строком відбувся чоловік, який обікрав приміщення молодіжного центру Луцька.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть "Волинські новини" Інцидент стався зранку 31 травня 2026 року. Зламавши вікно,проник у приміщення комунального закладу «Луцький міський молодіжний центр», що на вулиці Глушець. Звідти вкрав чотири ноутбуки HP, загальна вартість яких становила 58 526 гривень.Дії кваліфікували за ч. 4 ст. 185 КК України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, поєднана з проникненням у приміщення.На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав. Він вже мав судимості і проходив лікування.Суд призначив Андрієві Д. п'ять років позбавлення волі, які замінив дворічним іспитовим строком. Крім того, він має відшкодувати міському молодіжному центру майже 44 тисячі гривень за три ноутбуки, четвертий вилучили працівники поліції.

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