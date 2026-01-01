5 жовтня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 5 жовтня, день народження відзначає доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління ВНУ, голова ГО «Гендерний центр Волинської області» Оксана Ярош (на фото).
Також особливое свято у солістки Державного академічного Волинського народного хору, заслуженої артистки України Валентини Козачук, боксерки, заслуженого майстра спорту України Тетяни Коб, фотографа Віктора Петрука, ведучого Микити Чибаря, громадської активістки Орисі Харитонюк.
ВолиньPost вітає всіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає багато усмішок, любові, здоров'я, радості й достатку.
5 жовтня - День працівників карного розшуку.
5 жовтня, іменини відзначають власників таких імен: Гаврило, Григорій, Дем'ян, Денис, Макар, Матвій, Олександра. Не забудьте привітати винуватців свято з Днем ангела!
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Також особливое свято у солістки Державного академічного Волинського народного хору, заслуженої артистки України Валентини Козачук, боксерки, заслуженого майстра спорту України Тетяни Коб, фотографа Віктора Петрука, ведучого Микити Чибаря, громадської активістки Орисі Харитонюк.
ВолиньPost вітає всіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає багато усмішок, любові, здоров'я, радості й достатку.
5 жовтня - День працівників карного розшуку.
5 жовтня, іменини відзначають власників таких імен: Гаврило, Григорій, Дем'ян, Денис, Макар, Матвій, Олександра. Не забудьте привітати винуватців свято з Днем ангела!
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