Взяв вдома алкоголь, поки не було мами: на Волині школяр потрапив у лікарню





Як зазначається у протоколі, малолітній хлопець ввечері 9 серпня біля річки Стир розпивав спиртні напої, в результаті чого був госпіталізований до закладу охорони здоров'я, пишуть



На матір підлітка склали протокол за те, що вона ухилилася від забезпечення належних умов виховання сина.



У суді жінка провину визнала та пояснила, що сина, який навчається у 7 класі, виховує сама. Зі слів волинянки, вона має кредитні зобов’язання, тому багато працює і часу на виховання дитини залишається мало. Також наголосила, що син вперше виживав алкоголь, проте вона почала більше його контролювати і шкодує щодо ситуації, яка склалася.



Суддя, дослідивши рапорти поліцейського, пояснення підлітка та протокол, визнав маму винною в адмінпорушенні. Відтак жінка має сплатити 850 гривень штрафу і 665 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищі оштрафували маму, бо син взяв удома алкоголь, напився і потрапив у лікарню.Як зазначається у протоколі, малолітній хлопець ввечері 9 серпня біля річки Стир розпивав спиртні напої, в результаті чого був госпіталізований до закладу охорони здоров'я, пишуть "Волинські новини" На матір підлітка склали протокол за те, що вона ухилилася від забезпечення належних умов виховання сина.У суді жінка провину визнала та пояснила, що сина, який навчається у 7 класі, виховує сама. Зі слів волинянки, вона має кредитні зобов’язання, тому багато працює і часу на виховання дитини залишається мало. Також наголосила, що син вперше виживав алкоголь, проте вона почала більше його контролювати і шкодує щодо ситуації, яка склалася.Суддя, дослідивши рапорти поліцейського, пояснення підлітка та протокол, визнав маму винною в адмінпорушенні. Відтак жінка має сплатити 850 гривень штрафу і 665 гривень судового збору.

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