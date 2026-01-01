Взяв вдома алкоголь, поки не було мами: на Волині школяр потрапив у лікарню
Сьогодні, 08:20
У Рожищі оштрафували маму, бо син взяв удома алкоголь, напився і потрапив у лікарню.
Як зазначається у протоколі, малолітній хлопець ввечері 9 серпня біля річки Стир розпивав спиртні напої, в результаті чого був госпіталізований до закладу охорони здоров'я, пишуть "Волинські новини".
На матір підлітка склали протокол за те, що вона ухилилася від забезпечення належних умов виховання сина.
У суді жінка провину визнала та пояснила, що сина, який навчається у 7 класі, виховує сама. Зі слів волинянки, вона має кредитні зобов’язання, тому багато працює і часу на виховання дитини залишається мало. Також наголосила, що син вперше виживав алкоголь, проте вона почала більше його контролювати і шкодує щодо ситуації, яка склалася.
Суддя, дослідивши рапорти поліцейського, пояснення підлітка та протокол, визнав маму винною в адмінпорушенні. Відтак жінка має сплатити 850 гривень штрафу і 665 гривень судового збору.
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Як зазначається у протоколі, малолітній хлопець ввечері 9 серпня біля річки Стир розпивав спиртні напої, в результаті чого був госпіталізований до закладу охорони здоров'я, пишуть "Волинські новини".
На матір підлітка склали протокол за те, що вона ухилилася від забезпечення належних умов виховання сина.
У суді жінка провину визнала та пояснила, що сина, який навчається у 7 класі, виховує сама. Зі слів волинянки, вона має кредитні зобов’язання, тому багато працює і часу на виховання дитини залишається мало. Також наголосила, що син вперше виживав алкоголь, проте вона почала більше його контролювати і шкодує щодо ситуації, яка склалася.
Суддя, дослідивши рапорти поліцейського, пояснення підлітка та протокол, визнав маму винною в адмінпорушенні. Відтак жінка має сплатити 850 гривень штрафу і 665 гривень судового збору.
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