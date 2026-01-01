На світанку російська «Герань-5» атакувала Луцьк: у місті пролунали вибухи
Сьогодні, 09:35
У Луцьку сьогодні на світанку, 5 жовтня, пролунали вибухи. Російський реактивний безпілотник близько 5 години ранку атакував місто.
Про рух реактивного дрона у напрямку Луцька повідомляли Повітряні сили ЗСУ.
"Реактивний БпЛА курсом на Луцьк з Рівненщини", - зазначали військові.
Про наближення "шахеда" також інформували моніторингові канали.
"Реактивна герань на Ківерці/Луцьк, рухається досить швидко", - йдеться в повідомленні.
Згодом з'явилася інформація про знищення дрона. Попередньо, його збили сили протиповітряної оборони.
Повітряну тривогу у Луцькому районі сьогодні оголосили о 4.41, відбій — о 5:02.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 5 жовтня Росія атакувала Україну 205 ударними БпЛА типу Shahed (49 із них - реактивні).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 172 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дрони інших типів.
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Про рух реактивного дрона у напрямку Луцька повідомляли Повітряні сили ЗСУ.
"Реактивний БпЛА курсом на Луцьк з Рівненщини", - зазначали військові.
Про наближення "шахеда" також інформували моніторингові канали.
"Реактивна герань на Ківерці/Луцьк, рухається досить швидко", - йдеться в повідомленні.
Згодом з'явилася інформація про знищення дрона. Попередньо, його збили сили протиповітряної оборони.
Повітряну тривогу у Луцькому районі сьогодні оголосили о 4.41, відбій — о 5:02.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 5 жовтня Росія атакувала Україну 205 ударними БпЛА типу Shahed (49 із них - реактивні).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 172 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дрони інших типів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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