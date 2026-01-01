На світанку російська «Герань-5» атакувала Луцьк: у місті пролунали вибухи

У Луцьку сьогодні на світанку, 5 жовтня, пролунали вибухи. Російський реактивний безпілотник близько 5 години ранку атакував місто.Про рух реактивного дрона у напрямку Луцька повідомляли Повітряні сили ЗСУ."Реактивний БпЛА курсом на Луцьк з Рівненщини", - зазначали військові.Про наближення "шахеда" також інформували моніторингові канали."Реактивна герань на Ківерці/Луцьк, рухається досить швидко", - йдеться в повідомленні.Згодом з'явилася інформація про знищення дрона. Попередньо, його збили сили протиповітряної оборони.Повітряну тривогу у Луцькому районі сьогодні оголосили о 4.41, відбій — о 5:02.За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 5 жовтня Росія атакувала Україну 205 ударними БпЛА типу Shahed (49 із них - реактивні).Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 172 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дрони інших типів.