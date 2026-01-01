На Волині під час пожежі квартири загинув чоловік

Минулої доби вогнеборці ліквідували 3 пожежі у Камінь-Каширському, Володимирському та Луцькому районах.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Зокрема, ліквідовано пожежу в житловому секторі:О 16:47 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлового будинку у м. Нововолинськ. На місце прибули рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинськ та 7-ї ДПРЧ м. Володимир. Пожежу локалізували о 17:47, а о 18:09 ліквідували. На жаль, на місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1970 р.н. Причина пожежі – коротке замикання електромережі.Ще одна пожежа виникла в господарській споруді:О 00:30 у селищі Маневичі Камінь-Каширського району загорілася господарська споруда. На місце прибули вогнеборці 13-ї ДПРЧ селища Маневичі та працівники місцевої пожежної команди с. Сойне. Пожежу локалізували о 00:54, а о 01:12 ліквідували. Причина пожежі – недолік конструкції та порушення правил монтажу нагрівальних печей і димарів.