Втікав від поліції: на Волині водій в'їхав у припарковане авто, яке вилетіло на тротуар та збило пішохода
Сьогодні, 11:00
4 жовтня, близько 22 години у Ратному, втікаючи від поліцейських, 22-річний керманич Mazda не впорався з керуванням та зіткнуся із припаркованим на узбіччі автомобілем Citroën.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Припарковане авто вилетіло на тротуар, де перебував пішохід - 1959 року народження. З травмами чоловіка госпіталізували. Водій був без водійського посвідчення та у стані алкогольного спʼяніння.
Керманича, який спричинив ДТП, затримали. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде зʼясовано усі обставини автопригоди.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Припарковане авто вилетіло на тротуар, де перебував пішохід - 1959 року народження. З травмами чоловіка госпіталізували. Водій був без водійського посвідчення та у стані алкогольного спʼяніння.
Керманича, який спричинив ДТП, затримали. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде зʼясовано усі обставини автопригоди.
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