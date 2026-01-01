Втікав від поліції: на Волині водій в'їхав у припарковане авто, яке вилетіло на тротуар та збило пішохода





Про це



Припарковане авто вилетіло на тротуар, де перебував пішохід - 1959 року народження. З травмами чоловіка госпіталізували. Водій був без водійського посвідчення та у стані алкогольного спʼяніння.



Керманича, який спричинив ДТП, затримали. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде зʼясовано усі обставини автопригоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 жовтня, близько 22 години у Ратному, втікаючи від поліцейських, 22-річний керманич Mazda не впорався з керуванням та зіткнуся із припаркованим на узбіччі автомобілем Citroën.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Припарковане авто вилетіло на тротуар, де перебував пішохід - 1959 року народження. З травмами чоловіка госпіталізували. Водій був без водійського посвідчення та у стані алкогольного спʼяніння.Керманича, який спричинив ДТП, затримали. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде зʼясовано усі обставини автопригоди.

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