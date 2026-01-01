Водій автомобіля ГАЗ був п'яний, 16-річний мотоцикліст - у реанімації: у поліції повідомили деталі аварії на Волині
Сьогодні, 12:00
На Волині в аварії постраждав 16-річний водій мотоцикла. У поліції повідомили деталі дорожньо-транспортної пригоди.
Так, 4 жовтня, близько 20 години у Луцьку 61-річний водій автомобіля ГАЗ у стані алкогольного спʼяніння, повертаючи ліворуч, не надав переваги у русі мотоциклісту, який рухався на зустріч, та зіткнувся з ним. 16-річний керманич двоколісного отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.
Керманича, який спричинив ДТП, затримали. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде зʼясовано усі обставини автопригоди.
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Так, 4 жовтня, близько 20 години у Луцьку 61-річний водій автомобіля ГАЗ у стані алкогольного спʼяніння, повертаючи ліворуч, не надав переваги у русі мотоциклісту, який рухався на зустріч, та зіткнувся з ним. 16-річний керманич двоколісного отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.
Керманича, який спричинив ДТП, затримали. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде зʼясовано усі обставини автопригоди.
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