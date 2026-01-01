Мріє про весілля та мінус 60 кг: лучанка Віталіна Омельчук стала учасницею шоу «Зважені та щасливі». ФОТО

Власниця б’юті-студії у Луцьку

Відхилила пропозицію коханого через «Дію»

Хоче схуднути на 60 кілограмів

Лучанкастала учасницею нового сезону популярного реаліті-шоу «Зважені та щасливі» на телеканалі СТБ. 28-річна Віталіна працює у б’юті-індустрії — вона власниця б’юті-студії в Луцьку, лешмейкерка та тату-майстриня. На старті проєкту її вага становила 139 кілограмів, а мета — позбутися 60 кг.Новий, 11-й сезон «Зважених та щасливих» стартував 4 жовтня. Цьогоріч за місця у командах тренерів змагаються 18 учасників. Після першого випробування до основного складу потраплять 14 із них, а ще четверо матимуть можливість вибороти місце в командах упродовж наступних тижнів.Тренерами сезону сталита український стронгмен. Ведучий проєкту —Віталіні Омельчук 28 років. Вона незаміжня, дітей не має та перебуває у стосунках із військовослужбовцемЛучанка працює у б’юті-індустрії: вона власниця студії, лешмейкерка та тату-майстриня. Віталіна зізнається, що вже багато років бореться із невпевненістю через зайву вагу, яка впливає не лише на її особисте життя, а й на роботу.Через специфіку професії жінці доводиться проводити в одному положенні до 10 годин на день. За її словами, через це її турбують біль у спині, колінах і плечах, а також набряки ніг. Нині через самопочуття вона може приймати лише одного-двох клієнтів на день.Віталіна має достатньо досвіду, аби проводити власні навчальні курси, однак поки не наважується створювати для цього портфоліо. Вона рідко публікує фотографії у повний зріст та уникає великих публічних заходів.Самостійні спроби схуднути не дали тривалого результату. Свого часу лучанці вдалося знизити вагу до 120 кілограмів, проте протягом наступного року вона знову набрала втрачені кілограми.Понад рік Віталіна перебуває у стосунках із військовослужбовцем Миколою. Чоловік підтримує кохану та мріє про спільний будинок, дітей і весілля.Микола навіть зробив Віталіні пропозицію одружитися через застосунок «Дія». Проте лучанка її відхилила, вдавши, що не змогла розібратися із застосунком.Насправді ж Віталіна хоче спочатку схуднути, а вже потім вийти заміж. Вона мріє почуватися красивою та впевненою у весільній сукні й із задоволенням переглядати фотографії зі свого весілля.Особливо складно контролювати харчування їй стає тоді, коли Микола їде на службу. Залишаючись сама, Віталіна переживає самотність і тривогу, а одним зі способів упоратися з цим для неї стали зустрічі з подругами та застілля.На проєкті Віталіна Омельчук поставила перед собою амбітну мету — позбутися 60 кілограмів. Вона розраховує, що підтримка тренерів та інших учасників допоможе змінити звички й досягти результату, якого не вдавалося досягнути самостійно.Її плани не обмежуються цифрою на вагах. Після схуднення лучанка мріє вийти заміж за Миколу, пробігти марафон у Луцьку та разом із майбутньою сім’єю піднятися на Говерлу.