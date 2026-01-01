5 реактивних БпЛА збили над Волинню, Рівненщиною та Хмельниччиною, - Повітряні сили
Сьогодні, 11:15
Вдень 4 жовтня та вночі 5 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
"Підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 5 реактивних БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».
Знищення ворожих цілей зафіксовано над Волинською, Рівненською та Хмельницькою областями.
Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на світанку російська «Герань-5» атакувала Луцьк: у місті пролунали вибухи.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
"Підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 5 реактивних БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».
Знищення ворожих цілей зафіксовано над Волинською, Рівненською та Хмельницькою областями.
Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на світанку російська «Герань-5» атакувала Луцьк: у місті пролунали вибухи.
Головне фото - ілюстративне.
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