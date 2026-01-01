5 реактивних БпЛА збили над Волинню, Рівненщиною та Хмельниччиною, - Повітряні сили





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"Підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 5 реактивних БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».



Знищення ворожих цілей зафіксовано над Волинською, Рівненською та Хмельницькою областями.



Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що на світанку російська «Герань-5» атакувала Луцьк: у місті пролунали вибухи.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдень 4 жовтня та вночі 5 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України."Підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 5 реактивних БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».Знищення ворожих цілей зафіксовано над Волинською, Рівненською та Хмельницькою областями.Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що: у місті пролунали вибухи.

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