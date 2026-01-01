На Волині молоковоз зіткнувся з мотоциклом: двоколісний загорівся, травмувався 16-річний водій
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Вчора, 4 жовтня, рятувальники ліквідували пожежу у Луцькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 20:10 у селі Зміїнець Луцького району на вулиці Луцькій виникла пожежа мотоцикла. На місце прибули рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк.
Пожежу ліквідували о 20:18. Внаслідок падіння травмувався водій, 2010 року народження.
Причина пожежі – розгерметизація паливної системи мотоцикла.
Як зазначається у телеграм-каналі Волиньпост, молоковоз зіткнувся з мотоциклістом, внаслідок чого постраждав 16-річний хлопець. Його з попереднім діагнозом «політравма» госпіталізували до лікарні.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 20:10 у селі Зміїнець Луцького району на вулиці Луцькій виникла пожежа мотоцикла. На місце прибули рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк.
Пожежу ліквідували о 20:18. Внаслідок падіння травмувався водій, 2010 року народження.
Причина пожежі – розгерметизація паливної системи мотоцикла.
Як зазначається у телеграм-каналі Волиньпост, молоковоз зіткнувся з мотоциклістом, внаслідок чого постраждав 16-річний хлопець. Його з попереднім діагнозом «політравма» госпіталізували до лікарні.
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