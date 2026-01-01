На Волині молоковоз зіткнувся з мотоциклом: двоколісний загорівся, травмувався 16-річний водій

На Волині молоковоз зіткнувся з мотоциклом: двоколісний загорівся, травмувався 16-річний водій
Вчора, 4 жовтня, рятувальники ліквідували пожежу у Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 20:10 у селі Зміїнець Луцького району на вулиці Луцькій виникла пожежа мотоцикла. На місце прибули рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк.

Пожежу ліквідували о 20:18. Внаслідок падіння травмувався водій, 2010 року народження.

Причина пожежі – розгерметизація паливної системи мотоцикла.

Як зазначається у телеграм-каналі Волиньпост, молоковоз зіткнувся з мотоциклістом, внаслідок чого постраждав 16-річний хлопець. Його з попереднім діагнозом «політравма» госпіталізували до лікарні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мотоцикл, пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Втікав від поліції: на Волині водій в'їхав у припарковане авто, яке вилетіло на тротуар та збило пішохода
Сьогодні, 11:00
На Волині молоковоз зіткнувся з мотоциклом: двоколісний загорівся, травмувався 16-річний водій
Сьогодні, 10:30
На Волині під час пожежі квартири загинув чоловік
Сьогодні, 10:02
На світанку російська «Герань-5» атакувала Луцьк: у місті пролунали вибухи
Сьогодні, 09:35
У Трампа стежать за ймовірним спалахом чуми в Росії, - Axios
Сьогодні, 09:15
Медіа
відео
1/8