На Волині молоковоз зіткнувся з мотоциклом: двоколісний загорівся, травмувався 16-річний водій





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



О 20:10 у селі Зміїнець Луцького району на вулиці Луцькій виникла пожежа мотоцикла. На місце прибули рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк.



Пожежу ліквідували о 20:18. Внаслідок падіння травмувався водій, 2010 року народження.



Причина пожежі – розгерметизація паливної системи мотоцикла.



Як зазначається у телеграм-каналі Волиньпост, молоковоз зіткнувся з мотоциклістом, внаслідок чого постраждав 16-річний хлопець. Його з попереднім діагнозом «політравма» госпіталізували до лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 4 жовтня, рятувальники ліквідували пожежу у Луцькому районі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.О 20:10 у селі Зміїнець Луцького району на вулиці Луцькій виникла пожежа мотоцикла. На місце прибули рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк.Пожежу ліквідували о 20:18. Внаслідок падіння травмувався водій, 2010 року народження.Причина пожежі – розгерметизація паливної системи мотоцикла.Як зазначається у телеграм-каналі Волиньпост, молоковоз зіткнувся з мотоциклістом, внаслідок чого постраждав 16-річний хлопець. Його з попереднім діагнозом «політравма» госпіталізували до лікарні.

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