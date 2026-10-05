На кордоні між Україною і Молдовою під час російського обстрілу снаряд зрикошетив і поцілив в автобус
Сьогодні, 13:07
Прикордонна поліція Молдови повідомила про пошкодження автобуса снарядом біля КПП «Паланка - Маяки-Удобне», що на кордоні із Україною, пише LB.ua.
Як повідомили у поліції, сьогодні, 5 жовтня, в районі пункту пропуску Паланка-Маяки-Удобне стався інцидент після атаки Росії на українську інфраструктуру.
Там розповіли, що близько 09:38 поблизу пункту пропуску «Паланка» впав снаряд, який, вдарившись об землю, рикошетом влучив у автобус, припаркований біля бар'єру.
За попередньою інформацією, снаряд пошкодив автобус та кабіну, а співробітник Прикордонної поліції отримав легкі травми. Інших постраждалих не зафіксовано.
Роботу пункту пропуску призупинили.
Прикордонна поліція разом з Митною службою моніторять ситуацію і підтримують контакт з компетентними органами в Україні.
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Як повідомили у поліції, сьогодні, 5 жовтня, в районі пункту пропуску Паланка-Маяки-Удобне стався інцидент після атаки Росії на українську інфраструктуру.
Там розповіли, що близько 09:38 поблизу пункту пропуску «Паланка» впав снаряд, який, вдарившись об землю, рикошетом влучив у автобус, припаркований біля бар'єру.
За попередньою інформацією, снаряд пошкодив автобус та кабіну, а співробітник Прикордонної поліції отримав легкі травми. Інших постраждалих не зафіксовано.
Роботу пункту пропуску призупинили.
Прикордонна поліція разом з Митною службою моніторять ситуацію і підтримують контакт з компетентними органами в Україні.
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