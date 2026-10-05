Сирський перекинув війська з Донеччини на Волинь, щоб відбивати наступ із Білорусі: Драпатий скасував це рішення

Сирський перекинув війська з Донеччини на Волинь, щоб відбивати наступ із Білорусі: Драпатий скасував це рішення
Влітку на той час ще головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раптово перекинув командування 7 корпусу Десантно-штурмових військ із Добропільського напрямку на Волинь – щоб відбивати потенційний наступ з Білорусі; новий головком Михайло Драпатий таке рішення скасував.

Про це пише Українська правда.

"Драпатий, прийшовши на посаду, скасував це рішення і перенаправив командування корпусу на Запоріжжя (чому в 7-му корпусі насправді зраділи, бо на Волині їм об'єктивно не було чого робити)", - йдеться в повідомленні.

За даними УП, росіяни продовжують накопичувати сили на Гуляйполі, щоб розвинути з цього населеного пункту велику петлю – кільце для охоплення самого міста Запоріжжя.

Також, за словами кількох співрозмовників видання, Драпатий, наслідуючи НАТівську модель, хоче повернути командування Об'єднаних сил до їхніх дефолтних налаштувань – і віддати їм в управління весь фронт.

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки, Білорусь готується до потенційного розширення агресії проти України.

Зокрема, він зазначав, що вздовж українського кордону у Білорусі завершували будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Йшлося про прикордонні напрямки Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів.

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Теги: Росія, війна, Білорусь, Волинь
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