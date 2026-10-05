Сирський перекинув війська з Донеччини на Волинь, щоб відбивати наступ із Білорусі: Драпатий скасував це рішення
Сьогодні, 13:38
Влітку на той час ще головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раптово перекинув командування 7 корпусу Десантно-штурмових військ із Добропільського напрямку на Волинь – щоб відбивати потенційний наступ з Білорусі; новий головком Михайло Драпатий таке рішення скасував.
Про це пише Українська правда.
"Драпатий, прийшовши на посаду, скасував це рішення і перенаправив командування корпусу на Запоріжжя (чому в 7-му корпусі насправді зраділи, бо на Волині їм об'єктивно не було чого робити)", - йдеться в повідомленні.
За даними УП, росіяни продовжують накопичувати сили на Гуляйполі, щоб розвинути з цього населеного пункту велику петлю – кільце для охоплення самого міста Запоріжжя.
Також, за словами кількох співрозмовників видання, Драпатий, наслідуючи НАТівську модель, хоче повернути командування Об'єднаних сил до їхніх дефолтних налаштувань – і віддати їм в управління весь фронт.
Наприкінці червня президент Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки, Білорусь готується до потенційного розширення агресії проти України.
Зокрема, він зазначав, що вздовж українського кордону у Білорусі завершували будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Йшлося про прикордонні напрямки Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Українська правда.
"Драпатий, прийшовши на посаду, скасував це рішення і перенаправив командування корпусу на Запоріжжя (чому в 7-му корпусі насправді зраділи, бо на Волині їм об'єктивно не було чого робити)", - йдеться в повідомленні.
За даними УП, росіяни продовжують накопичувати сили на Гуляйполі, щоб розвинути з цього населеного пункту велику петлю – кільце для охоплення самого міста Запоріжжя.
Також, за словами кількох співрозмовників видання, Драпатий, наслідуючи НАТівську модель, хоче повернути командування Об'єднаних сил до їхніх дефолтних налаштувань – і віддати їм в управління весь фронт.
Наприкінці червня президент Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки, Білорусь готується до потенційного розширення агресії проти України.
Зокрема, він зазначав, що вздовж українського кордону у Білорусі завершували будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Йшлося про прикордонні напрямки Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сирський перекинув війська з Донеччини на Волинь, щоб відбивати наступ із Білорусі: Драпатий скасував це рішення
Сьогодні, 13:38
На кордоні між Україною і Молдовою під час російського обстрілу снаряд зрикошетив і поцілив в автобус
Сьогодні, 13:07
Мріє про весілля та мінус 60 кг: лучанка Віталіна Омельчук стала учасницею шоу «Зважені та щасливі». ФОТО
Сьогодні, 12:26