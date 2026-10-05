Сирський перекинув війська з Донеччини на Волинь, щоб відбивати наступ із Білорусі: Драпатий скасував це рішення

Олександр Сирський раптово перекинув командування 7 корпусу Десантно-штурмових військ із Добропільського напрямку на Волинь – щоб відбивати потенційний наступ з Білорусі; новий головком Михайло Драпатий таке рішення скасував.



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"Драпатий, прийшовши на посаду, скасував це рішення і перенаправив командування корпусу на Запоріжжя (чому в 7-му корпусі насправді зраділи, бо на Волині їм об'єктивно не було чого робити)", - йдеться в повідомленні.



За даними УП, росіяни продовжують накопичувати сили на Гуляйполі, щоб розвинути з цього населеного пункту велику петлю – кільце для охоплення самого міста Запоріжжя.



Також, за словами кількох співрозмовників видання, Драпатий, наслідуючи НАТівську модель, хоче повернути командування Об'єднаних сил до їхніх дефолтних налаштувань – і віддати їм в управління весь фронт.



Наприкінці червня президент Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки, Білорусь готується до потенційного розширення агресії проти України.



Зокрема, він зазначав, що вздовж українського кордону у Білорусі завершували будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Йшлося про прикордонні напрямки Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Влітку на той час ще головнокомандувач ЗСУраптово перекинув командування 7 корпусу Десантно-штурмових військ із Добропільського напрямку на Волинь – щоб відбивати потенційний наступ з Білорусі; новий головкомтаке рішення скасував.Про це пише Українська правда "Драпатий, прийшовши на посаду, скасував це рішення і перенаправив командування корпусу на Запоріжжя (чому в 7-му корпусі насправді зраділи, бо на Волині їм об'єктивно не було чого робити)", - йдеться в повідомленні.За даними УП, росіяни продовжують накопичувати сили на Гуляйполі, щоб розвинути з цього населеного пункту велику петлю – кільце для охоплення самого міста Запоріжжя.Також, за словами кількох співрозмовників видання, Драпатий, наслідуючи НАТівську модель, хоче повернути командування Об'єднаних сил до їхніх дефолтних налаштувань – і віддати їм в управління весь фронт.Наприкінці червня президентзаявив, що, за даними розвідки, Білорусь готується до потенційного розширення агресії проти України.Зокрема, він зазначав, що вздовж українського кордону у Білорусі завершували будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Йшлося про прикордонні напрямки Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів.

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