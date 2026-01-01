Головнокомандувач ЗСУ відправив у резерв десятки полковників і генералів, - ЗМІ

Михайло Драпатий підготував так званий план війни, який уже кілька тижнів перебуває на розгляді в РНБО.



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За їхніми словами, план має відповісти на запитання, що саме українська армія має зробити для збереження України та в які терміни. Крім візій, у ньому описано практичні речі, як-от підхід війська до оборони, зокрема те, чи варто на першій лінії утримувати солдатів, які виконують роль «очей» і «вух», але майже не мають змоги вступити в бій.



Також джерела УП розповіли, як Драпатий почав кадрову «чистку», перемістивши в батальйон резерву кілька десятків офіцерів, зокрема полковників і бригадних генералів.



«Є БРез офіцерського складу, так ось він ніколи не наповнювався такими масштабами, як за останні півтора місяця. За один день з управління міжнародної співпраці Генштабу звільнили й перевели в БРез близько 15 офіцерів», — сказав співрозмовників журналістів.



Ще одне з джерел сказало, що в кадровому питанні Драпатому «ніхто палки в колеса не ставить».



Крім цього, серед змін у війську після призначення нового головнокомандувача УП називає те, що він не керує військами напряму, а через угруповання військ та оперативні командування, прагне перевести всіх командирів на систему обізнаності «Дельта», бо деякі угруповання військ досі нею не користуються, і запровадив децентралізацію управління.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач ЗСУпідготував так званий план війни, який уже кілька тижнів перебуває на розгляді в РНБО.Про це пише Громадське з посиланням на матеріал «Української правди».За їхніми словами, план має відповісти на запитання, що саме українська армія має зробити для збереження України та в які терміни. Крім візій, у ньому описано практичні речі, як-от підхід війська до оборони, зокрема те, чи варто на першій лінії утримувати солдатів, які виконують роль «очей» і «вух», але майже не мають змоги вступити в бій.Також джерела УП розповіли, як Драпатий почав кадрову «чистку», перемістивши в батальйон резерву кілька десятків офіцерів, зокрема полковників і бригадних генералів.«Є БРез офіцерського складу, так ось він ніколи не наповнювався такими масштабами, як за останні півтора місяця. За один день з управління міжнародної співпраці Генштабу звільнили й перевели в БРез близько 15 офіцерів», — сказав співрозмовників журналістів.Ще одне з джерел сказало, що в кадровому питанні Драпатому «ніхто палки в колеса не ставить».Крім цього, серед змін у війську після призначення нового головнокомандувача УП називає те, що він не керує військами напряму, а через угруповання військ та оперативні командування, прагне перевести всіх командирів на систему обізнаності «Дельта», бо деякі угруповання військ досі нею не користуються, і запровадив децентралізацію управління.

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