З 8 жовтня зросте вартість мобільного зв’язку: кого торкнуться зміни





Про зміни в тарифах та додаткові можливості для абонентів повідомили на офіційному сайті «Київстару».



Нагадаємо,



У компанії пояснюють перегляд вартості послуг зростанням витрат на обслуговування та відновлення мережі. Зокрема, дорожчають пальне, обладнання та інші ресурси, необхідні для забезпечення роботи мобільного зв’язку.



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Додаткових витрат, за інформацією оператора, потребує підтримка стабільної роботи мережі в умовах повномасштабної війни та складнішої логістики.



У «Київстарі» також зазначають, що продовжують інвестувати в енергостійкість мережі та посилювати резервне живлення обладнання, аби підтримувати зв’язок під час можливих перебоїв з електропостачанням.



Кого торкнеться підвищення тарифів

Нові ціни запровадять із 8 жовтня не для всіх, а лише для частини абонентів. Точний перелік тарифних планів та розмір підвищення у повідомленні компанії не зазначені.



Абоненти, для яких зміняться умови, мають заздалегідь отримати відповідне SMS. Разом із новою вартістю для них передбачать додаткові можливості та пропозиції.



Перевірити доступні для конкретного номера пропозиції можна у застосунку «Мій Київстар».



Якщо нова вартість або умови не влаштовуватимуть абонента, він зможе перейти на інший тариф з актуальної лінійки оператора або достроково розірвати договір відповідно до законодавства.



Додаткову інформацію про зміни «Київстар» пропонує отримати за номером 477*9, на офіційному сайті або в «Мій Київстар».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 8 жовтня 2026 року для частини абонентів «Київстару» зміниться вартість тарифів на мобільний зв’язок. Клієнтів, яких стосуватиметься здорожчання, оператор заздалегідь попередить через SMS.Про зміни в тарифах та додаткові можливості для абонентів повідомили на офіційному сайті «Київстару».Нагадаємо, для українців на опалювальний період 2026-2027 років готують нову «Зимову підтримку» У компанії пояснюють перегляд вартості послуг зростанням витрат на обслуговування та відновлення мережі. Зокрема, дорожчають пальне, обладнання та інші ресурси, необхідні для забезпечення роботи мобільного зв’язку.Додаткових витрат, за інформацією оператора, потребує підтримка стабільної роботи мережі в умовах повномасштабної війни та складнішої логістики.У «Київстарі» також зазначають, що продовжують інвестувати в енергостійкість мережі та посилювати резервне живлення обладнання, аби підтримувати зв’язок під час можливих перебоїв з електропостачанням.Нові ціни запровадять із 8 жовтня не для всіх, а лише для частини абонентів. Точний перелік тарифних планів та розмір підвищення у повідомленні компанії не зазначені.Абоненти, для яких зміняться умови, мають. Разом із новою вартістю для них передбачать додаткові можливості та пропозиції.Перевірити доступні для конкретного номера пропозиції можна у застосунку «Мій Київстар».Якщо нова вартість або умови не влаштовуватимуть абонента, він зможе перейти на інший тариф з актуальної лінійки оператора або достроково розірвати договір відповідно до законодавства.Додаткову інформацію про зміни «Київстар» пропонує отримати за номером 477*9, на офіційному сайті або в «Мій Київстар».

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