Без гарячої води у Луцьку залишилось 19 багатоповерхівок та дитсадок





Про це у коментарі Антон Безносиков. З його слів, тимчасово припинили гаряче водопостачання для жителів на бульварі Івана Газюка, вулицях Ярослава Мудрого та Сергія Климчука.



Нині комунальники шукають місце витоку на тепловій мережі, аби його ліквідувати.



Скільки триватиме ремонт та коли з'явиться гаряча вода у помешканнях на мікрорайоні ЛПЗ, поки невідомо, додав речник «Луцьктепла». З його слів, про відновлення подачі гарячого водопостачання повідомлять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку через витік на тепловій мережі без гарячої води залишилися мешканці 19 багатоповерхівок та один дитсадок в мікрорайоні ЛПЗ.Про це у коментарі Суспільному розповів речник державного комунального підприємства «Луцьктепло». З його слів, тимчасово припинили гаряче водопостачання для жителів на бульварі Івана Газюка, вулицях Ярослава Мудрого та Сергія Климчука.Нині комунальники шукають місце витоку на тепловій мережі, аби його ліквідувати.Скільки триватиме ремонт та коли з'явиться гаряча вода у помешканнях на мікрорайоні ЛПЗ, поки невідомо, додав речник «Луцьктепла». З його слів, про відновлення подачі гарячого водопостачання повідомлять додатково.

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