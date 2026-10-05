На Волині засудили учасника Viber-групи, який поширював інформацію про про військових ТЦК





Про це



Чоловік був учасником тематичної групи та систематично повідомляв там про місця перебування військовослужбовців ТЦК та СП, транспорт і напрямки їхнього руху під час мобілізаційних заходів.



Згідно з матеріалами вироку, чоловік діяв у Ковелі протягом майже двох місяців. Він користувався особистим Redmi Note 11S та передавав іншим учасникам групи актуальну інформацію про роботу військових. Суд встановив десять конкретних епізодів.



В одному випадку чоловік повідомив, що військовослужбовці перебувають біля магазину «Соломійка» на вулиці Кияна і саме в цей момент проводять мобілізаційні заходи. Наступного дня він написав про військових поблизу АЗС ANP на вулиці Варшавській. При цьому уточнив їхню кількість і транспорт, на якому вони прибули. Ще в одному епізоді чоловік повідомив про військових поблизу автостанції та поширив їхнє фото. Далі були голосові повідомлення. У них він називав конкретні місця перебування військовослужбовців, транспорт, яким вони користувалися, а також напрямки руху містом.



Суд окремо зазначив, що всі поширені чоловіком повідомлення відповідали фактичним місцям перебування військовослужбовців у відповідний час. Тобто йшлося не про чутки чи припущення. Інформація була актуальною та доступною всім учасникам Viber-групи — а це 13 707 осіб. За висновком суду, такі повідомлення давали змогу іншим користувачам групи та їхнім знайомим уникати виконання військового обов’язку, військової служби та мобілізаційних заходів.



У вироку прямо вказано, що чоловік діяв із власною уявною метою «допомоги» односельцям та мешканцям Ковельського району уникати військового обов’язку, нібито рятуючи в такий спосіб їхнє життя і здоров’я. Але результат такої діяльності цілком конкретний — ускладення комплектування Сил оборони.



У підсумку вигоду від цього отримує лише росія. Її розрахунок у війні на виснаження — послаблювати здатність України поповнювати підрозділи та збільшувати дефіцит особового складу. Тому системне поширення актуальних даних про виконання завдань ТЦК та СП об’єктивно працює на потрібний ворогу результат — менше людей для українського війська і більше навантаження на тих, хто вже воює.



Чоловік беззастережно визнав провину. Сторони уклали угоду про визнання винуватості. Серед обставин, що пом’якшують покарання, суд врахував щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та позитивну характеристику за місцем проживання. Обтяжуючих обставин не встановили.



Його визнали винним за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України та призначили п’ять років позбавлення волі. Водночас від реального відбування покарання чоловіка звільнили з випробуванням. Іспитовий строк становить один рік. Протягом цього часу він повинен періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.



Раніше АрміяInform повідомляла, що українські суди виносять вироки нападникам на військовослужбовців ЗСУ з ТЦК та СП, паліям військових автомобілів, адміністраторам телеграм-каналів, які вели пропаганду проти ТЦК, і тим, хто наївно зливав у ТГ-канали місця перебування військових ТЦК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.Про це повідомили 5 жовтня в інформаційному агенстві Міністерства оборони України «АрміяInform».Чоловік був учасником тематичної групи та систематично повідомляв там про місця перебування військовослужбовців ТЦК та СП, транспорт і напрямки їхнього руху під час мобілізаційних заходів.Згідно з матеріалами вироку, чоловік діяв у Ковелі протягом майже двох місяців. Він користувався особистим Redmi Note 11S та передавав іншим учасникам групи актуальну інформацію про роботу військових. Суд встановив десять конкретних епізодів.В одному випадку чоловік повідомив, що військовослужбовці перебувають біля магазину «Соломійка» на вулиці Кияна і саме в цей момент проводять мобілізаційні заходи. Наступного дня він написав про військових поблизу АЗС ANP на вулиці Варшавській. При цьому уточнив їхню кількість і транспорт, на якому вони прибули. Ще в одному епізоді чоловік повідомив про військових поблизу автостанції та поширив їхнє фото. Далі були голосові повідомлення. У них він називав конкретні місця перебування військовослужбовців, транспорт, яким вони користувалися, а також напрямки руху містом.Суд окремо зазначив, що всі поширені чоловіком повідомлення відповідали фактичним місцям перебування військовослужбовців у відповідний час. Тобто йшлося не про чутки чи припущення. Інформація була актуальною та доступною всім учасникам Viber-групи — а це 13 707 осіб. За висновком суду, такі повідомлення давали змогу іншим користувачам групи та їхнім знайомим уникати виконання військового обов’язку, військової служби та мобілізаційних заходів.У вироку прямо вказано, що чоловік діяв із власною уявною метою «допомоги» односельцям та мешканцям Ковельського району уникати військового обов’язку, нібито рятуючи в такий спосіб їхнє життя і здоров’я. Але результат такої діяльності цілком конкретний — ускладення комплектування Сил оборони.У підсумку вигоду від цього отримує лише росія. Її розрахунок у війні на виснаження — послаблювати здатність України поповнювати підрозділи та збільшувати дефіцит особового складу. Тому системне поширення актуальних даних про виконання завдань ТЦК та СП об’єктивно працює на потрібний ворогу результат — менше людей для українського війська і більше навантаження на тих, хто вже воює.Чоловік беззастережно визнав провину. Сторони уклали угоду про визнання винуватості. Серед обставин, що пом’якшують покарання, суд врахував щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та позитивну характеристику за місцем проживання. Обтяжуючих обставин не встановили.Його визнали винним за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України та призначили п’ять років позбавлення волі. Водночас від реального відбування покарання чоловіка звільнили з випробуванням. Іспитовий строк становить один рік. Протягом цього часу він повинен періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.Раніше АрміяInform повідомляла, що українські суди виносять вироки нападникам на військовослужбовців ЗСУ з ТЦК та СП, паліям військових автомобілів, адміністраторам телеграм-каналів, які вели пропаганду проти ТЦК, і тим, хто наївно зливав у ТГ-канали місця перебування військових ТЦК.

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