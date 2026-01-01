На Волині у собаки виявили сказ

На Волині у собаки виявили сказ
5 жовтня введено карантинні обмеження терміном 60 діб на території села Микитичі, що в Устилузькій громаді Володимирського району, у зв'язку із виявленням сказу собаки.

Про це повідомили у Володимирській райдержадміністрації.

Окрім цього, вирішено запровадити ряд комплексних заходів щодо ліквідації та профілактики сказу на території села Микитичі, а також провести щеплення домашніх тварин проти сказу.

Районна державна адміністрація вкотре звертається до жителів району про необхідність проведення вакцинації домашніх тварин проти сказу – профілактичні заходи дозволяють уникнути нанесення шкоди здоров'ю людей та вберегти поголів'я тварин від загибелі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, собака, сказ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку попрощалися з двома воїнами — Валерієм Чайковським та Володимиром Крачуновим
Сьогодні, 16:41
Помер учитель луцького ліцею Христофор Парпуланський
Сьогодні, 16:07
На Волині у собаки виявили сказ
Сьогодні, 15:32
Суд зобовʼязав модель OnlyFans з Луцька сплатити податки з 1,7 млн грн доходу
Сьогодні, 15:09
На Волині засудили учасника Viber-групи, який поширював інформацію про про військових ТЦК
Сьогодні, 14:40
Медіа
відео
1/8