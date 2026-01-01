На Волині у собаки виявили сказ
Сьогодні, 15:32
5 жовтня введено карантинні обмеження терміном 60 діб на території села Микитичі, що в Устилузькій громаді Володимирського району, у зв'язку із виявленням сказу собаки.
Про це повідомили у Володимирській райдержадміністрації.
Окрім цього, вирішено запровадити ряд комплексних заходів щодо ліквідації та профілактики сказу на території села Микитичі, а також провести щеплення домашніх тварин проти сказу.
Районна державна адміністрація вкотре звертається до жителів району про необхідність проведення вакцинації домашніх тварин проти сказу – профілактичні заходи дозволяють уникнути нанесення шкоди здоров'ю людей та вберегти поголів'я тварин від загибелі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Володимирській райдержадміністрації.
Окрім цього, вирішено запровадити ряд комплексних заходів щодо ліквідації та профілактики сказу на території села Микитичі, а також провести щеплення домашніх тварин проти сказу.
Районна державна адміністрація вкотре звертається до жителів району про необхідність проведення вакцинації домашніх тварин проти сказу – профілактичні заходи дозволяють уникнути нанесення шкоди здоров'ю людей та вберегти поголів'я тварин від загибелі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку попрощалися з двома воїнами — Валерієм Чайковським та Володимиром Крачуновим
Сьогодні, 16:41
Помер учитель луцького ліцею Христофор Парпуланський
Сьогодні, 16:07
На Волині у собаки виявили сказ
Сьогодні, 15:32
На Волині засудили учасника Viber-групи, який поширював інформацію про про військових ТЦК
Сьогодні, 14:40