На Волині у собаки виявили сказ





Про це



Окрім цього, вирішено запровадити ряд комплексних заходів щодо ліквідації та профілактики сказу на території села Микитичі, а також провести щеплення домашніх тварин проти сказу.



Районна державна адміністрація вкотре звертається до жителів району про необхідність проведення вакцинації домашніх тварин проти сказу – профілактичні заходи дозволяють уникнути нанесення шкоди здоров'ю людей та вберегти поголів'я тварин від загибелі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 жовтня введено карантинні обмеження терміном 60 діб на території села Микитичі, що в Устилузькій громаді Володимирського району, у зв'язку із виявленням сказу собаки.Про це повідомили у Володимирській райдержадміністрації.Окрім цього, вирішено запровадити ряд комплексних заходів щодо ліквідації та профілактики сказу на території села Микитичі, а також провести щеплення домашніх тварин проти сказу.Районна державна адміністрація вкотре звертається до жителів району про необхідність проведення вакцинації домашніх тварин проти сказу – профілактичні заходи дозволяють уникнути нанесення шкоди здоров'ю людей та вберегти поголів'я тварин від загибелі.

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