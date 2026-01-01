Помер учитель луцького ліцею Христофор Парпуланський

Помер учитель луцького ліцею Христофор Парпуланський
Пішов із життя учитель Луцького ліцею № 11 Парпуланський Христофор Іванович.

Про це повідомили у навчальному закладі.

"Багато років свого життя він присвятив школі, навчанню та вихованню дітей. Для колег він був мудрим наставником, надійним товаришем і людиною, на яку завжди можна було покластися. Для учнів — Учителем, який своїми знаннями, добротою та життєвою мудрістю залишив у їхніх серцях незабутній слід.

Його професійний шлях — це роки невтомної праці, відданості своїй справі та любові до дітей. Він щедро ділився знаннями, підтримував, допомагав і вмів знаходити потрібні слова для кожного.

Світла пам’ять про Христофора Івановича назавжди залишиться в серцях усіх, хто мав щастя працювати, навчатися та спілкуватися з ним.

Колектив школи, учні та батьки висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійного.

Нехай добрі справи, мудрі слова та світлі спогади про нього живуть у наших серцях", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 5 жовтня, з 18.00 з покійним можна буде попрощатися в Храмі святого великомученика Димитрія Солунського в Луцьку, який розташований на вулиці Наливайка, 2-а, о 19-ій священник відслужить заупокійну молебень.

Чин поховання відбудеться завтра о 11.00 год.

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Теги: Луцьк, вчитель, смерть
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