Помер учитель луцького ліцею Христофор Парпуланський
Сьогодні, 16:07
Пішов із життя учитель Луцького ліцею № 11 Парпуланський Христофор Іванович.
Про це повідомили у навчальному закладі.
"Багато років свого життя він присвятив школі, навчанню та вихованню дітей. Для колег він був мудрим наставником, надійним товаришем і людиною, на яку завжди можна було покластися. Для учнів — Учителем, який своїми знаннями, добротою та життєвою мудрістю залишив у їхніх серцях незабутній слід.
Його професійний шлях — це роки невтомної праці, відданості своїй справі та любові до дітей. Він щедро ділився знаннями, підтримував, допомагав і вмів знаходити потрібні слова для кожного.
Світла пам’ять про Христофора Івановича назавжди залишиться в серцях усіх, хто мав щастя працювати, навчатися та спілкуватися з ним.
Колектив школи, учні та батьки висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійного.
Нехай добрі справи, мудрі слова та світлі спогади про нього живуть у наших серцях", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 5 жовтня, з 18.00 з покійним можна буде попрощатися в Храмі святого великомученика Димитрія Солунського в Луцьку, який розташований на вулиці Наливайка, 2-а, о 19-ій священник відслужить заупокійну молебень.
Чин поховання відбудеться завтра о 11.00 год.
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Про це повідомили у навчальному закладі.
"Багато років свого життя він присвятив школі, навчанню та вихованню дітей. Для колег він був мудрим наставником, надійним товаришем і людиною, на яку завжди можна було покластися. Для учнів — Учителем, який своїми знаннями, добротою та життєвою мудрістю залишив у їхніх серцях незабутній слід.
Його професійний шлях — це роки невтомної праці, відданості своїй справі та любові до дітей. Він щедро ділився знаннями, підтримував, допомагав і вмів знаходити потрібні слова для кожного.
Світла пам’ять про Христофора Івановича назавжди залишиться в серцях усіх, хто мав щастя працювати, навчатися та спілкуватися з ним.
Колектив школи, учні та батьки висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійного.
Нехай добрі справи, мудрі слова та світлі спогади про нього живуть у наших серцях", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 5 жовтня, з 18.00 з покійним можна буде попрощатися в Храмі святого великомученика Димитрія Солунського в Луцьку, який розташований на вулиці Наливайка, 2-а, о 19-ій священник відслужить заупокійну молебень.
Чин поховання відбудеться завтра о 11.00 год.
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