Суд зобовʼязав модель OnlyFans з Луцька сплатити податки з 1,7 млн грн доходу

Вікторії Іллюк, яка оскаржувала податкові нарахування з доходу, отриманого через платформу OnlyFans. У 2023 році жінка заробила на створенні контенту понад 1,7 млн грн, однак не задекларувала цю суму та не сплатила податки.



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Як йдеться у рішенні суду від 23 вересня, Державна податкова служба отримала інформацію від компетентного органу Великої Британії в межах міжнародного обміну податковими даними. У документах зазначалося, що у 2023 році Вікторія Іллюк отримала від британської компанії Fenix International Ltd (є власником OnlyFans) 46 828 доларів доходу за створення контенту. Згідно з актуальним на той час курсом валют, це понад 1,7 млн грн.



Водночас суд визнав достатнім доказом офіційну відповідь податкової Великої Британії, у якій зазначені дані позивачки, сума її доходу та виплати від Fenix International Ltd за створення контенту на OnlyFans. У рішенні він також посилався на позицію Верховного Суду, який визнав міжнародні податкові дані належним джерелом інформації про доходи.



Суддя Валентин Дмитрук відмовив волинянці у задоволенні позову, тож вона зобов’язана сплатити податки з 1,7 млн грн доходу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський окружний адміністративний суд розглянув позов місцевої мешканки, яка оскаржувала податкові нарахування з доходу, отриманого через платформу OnlyFans. У 2023 році жінка заробила на створенні контенту понад 1,7 млн грн, однак не задекларувала цю суму та не сплатила податки.Про це пише zaxid.net Як йдеться у рішенні суду від 23 вересня, Державна податкова служба отримала інформацію від компетентного органу Великої Британії в межах міжнародного обміну податковими даними. У документах зазначалося, що у 2023 році Вікторія Іллюк отримала від британської компанії Fenix International Ltd (є власником OnlyFans) 46 828 доларів доходу за створення контенту. Згідно з актуальним на той час курсом валют, це понад 1,7 млн грн.Водночас суд визнав достатнім доказом офіційну відповідь податкової Великої Британії, у якій зазначені дані позивачки, сума її доходу та виплати від Fenix International Ltd за створення контенту на OnlyFans. У рішенні він також посилався на позицію Верховного Суду, який визнав міжнародні податкові дані належним джерелом інформації про доходи.Суддявідмовив волинянці у задоволенні позову, тож вона зобов’язана сплатити податки з 1,7 млн грн доходу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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