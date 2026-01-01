Суд зобовʼязав модель OnlyFans з Луцька сплатити податки з 1,7 млн грн доходу
Сьогодні, 15:09
Волинський окружний адміністративний суд розглянув позов місцевої мешканки Вікторії Іллюк, яка оскаржувала податкові нарахування з доходу, отриманого через платформу OnlyFans. У 2023 році жінка заробила на створенні контенту понад 1,7 млн грн, однак не задекларувала цю суму та не сплатила податки.
Про це пише zaxid.net.
Як йдеться у рішенні суду від 23 вересня, Державна податкова служба отримала інформацію від компетентного органу Великої Британії в межах міжнародного обміну податковими даними. У документах зазначалося, що у 2023 році Вікторія Іллюк отримала від британської компанії Fenix International Ltd (є власником OnlyFans) 46 828 доларів доходу за створення контенту. Згідно з актуальним на той час курсом валют, це понад 1,7 млн грн.
Водночас суд визнав достатнім доказом офіційну відповідь податкової Великої Британії, у якій зазначені дані позивачки, сума її доходу та виплати від Fenix International Ltd за створення контенту на OnlyFans. У рішенні він також посилався на позицію Верховного Суду, який визнав міжнародні податкові дані належним джерелом інформації про доходи.
Суддя Валентин Дмитрук відмовив волинянці у задоволенні позову, тож вона зобов’язана сплатити податки з 1,7 млн грн доходу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише zaxid.net.
Як йдеться у рішенні суду від 23 вересня, Державна податкова служба отримала інформацію від компетентного органу Великої Британії в межах міжнародного обміну податковими даними. У документах зазначалося, що у 2023 році Вікторія Іллюк отримала від британської компанії Fenix International Ltd (є власником OnlyFans) 46 828 доларів доходу за створення контенту. Згідно з актуальним на той час курсом валют, це понад 1,7 млн грн.
Водночас суд визнав достатнім доказом офіційну відповідь податкової Великої Британії, у якій зазначені дані позивачки, сума її доходу та виплати від Fenix International Ltd за створення контенту на OnlyFans. У рішенні він також посилався на позицію Верховного Суду, який визнав міжнародні податкові дані належним джерелом інформації про доходи.
Суддя Валентин Дмитрук відмовив волинянці у задоволенні позову, тож вона зобов’язана сплатити податки з 1,7 млн грн доходу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині у собаки виявили сказ
Сьогодні, 15:32
Суд зобовʼязав модель OnlyFans з Луцька сплатити податки з 1,7 млн грн доходу
Сьогодні, 15:09
На Волині засудили учасника Viber-групи, який поширював інформацію про про військових ТЦК
Сьогодні, 14:40