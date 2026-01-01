44-річний волинянин через власну необережність підірвав гранату: його госпіталізували
Сьогодні, 17:00
Поліція встановлює обставини вибуху в Нововолинську.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Сьогодні до поліції надійшло повідомлення, що по вул. Небесної Сотні пролунав вибух.
На місці працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Попередньо встановлено, що місцевий мешканець з власної необережності підірвав гранату невстановленого зразка. 44-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та осколкові поранення, його госпіталізували.
Вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ст. 263 КК України.
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Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Сьогодні до поліції надійшло повідомлення, що по вул. Небесної Сотні пролунав вибух.
На місці працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Попередньо встановлено, що місцевий мешканець з власної необережності підірвав гранату невстановленого зразка. 44-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та осколкові поранення, його госпіталізували.
Вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ст. 263 КК України.
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