44-річний волинянин через власну необережність підірвав гранату: його госпіталізували





Про це повідомили у пресслужбі відомства.



Сьогодні до поліції надійшло повідомлення, що по вул. Небесної Сотні пролунав вибух.



На місці працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки.



Попередньо встановлено, що місцевий мешканець з власної необережності підірвав гранату невстановленого зразка. 44-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та осколкові поранення, його госпіталізували.



Вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ст. 263 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція встановлює обставини вибуху в Нововолинську.Про це повідомили у пресслужбі відомства.Сьогодні до поліції надійшло повідомлення, що по вул. Небесної Сотні пролунав вибух.На місці працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки.Попередньо встановлено, що місцевий мешканець з власної необережності підірвав гранату невстановленого зразка. 44-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та осколкові поранення, його госпіталізували.Вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ст. 263 КК України.

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