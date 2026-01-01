Нові відкриття рідного міста: лучан запрошують на театралізовану екскурсію «Караїмський спадок Луцька»

Нові відкриття рідного міста: лучан запрошують на театралізовану екскурсію «Караїмський спадок Луцька»
У місті створили новий маршрут, присвячений історії караїмської спільноти Луцька. Під час прогулянки Старим містом Сергій Наумук (у ролі Якуба Пастака) та Андрій Мельник (у ролі Аваза Екмекчі) розповідають про життя, звичаї та традиції цього народу, пише misto.media.

Гостям покажуть Луцьк крізь історію караїмської громади: як її представники з’явилися в місті, де жили та чим займалися. Також говоритимуть про одяг, сімейні традиції, повсякденне життя, їжу та напої.

Завершують зустріч частуванням. Каву по-караїмськи та традиційні пиріжки кіниші презентує кав’ярня «Золотий дукат». Там планують додати караїмську каву до постійного меню.

Вартість участі — 700 гривень. Частування входить у ціну.
Нові відкриття рідного міста: лучан запрошують на театралізовану екскурсію «Караїмський спадок Луцька»

Замовити екскурсію можна онлайн.

Нові відкриття рідного міста: лучан запрошують на театралізовану екскурсію «Караїмський спадок Луцька»
Нові відкриття рідного міста: лучан запрошують на театралізовану екскурсію «Караїмський спадок Луцька»


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Теги: Луцьк, екскурсія
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