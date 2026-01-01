Нові відкриття рідного міста: лучан запрошують на театралізовану екскурсію «Караїмський спадок Луцька»

Сергій Наумук (у ролі Якуба Пастака) та Андрій Мельник (у ролі Аваза Екмекчі) розповідають про життя, звичаї та традиції цього народу, пише



Гостям покажуть Луцьк крізь історію караїмської громади: як її представники з’явилися в місті, де жили та чим займалися. Також говоритимуть про одяг, сімейні традиції, повсякденне життя, їжу та напої.



Завершують зустріч частуванням. Каву по-караїмськи та традиційні пиріжки кіниші презентує кав’ярня «Золотий дукат». Там планують додати караїмську каву до постійного меню.



Вартість участі — 700 гривень. Частування входить у ціну.



Замовити екскурсію можна онлайн.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті створили новий маршрут, присвячений історії караїмської спільноти Луцька. Під час прогулянки Старим містом(у ролі Якуба Пастака) та(у ролі Аваза Екмекчі) розповідають про життя, звичаї та традиції цього народу, пише misto.media Гостям покажуть Луцьк крізь історію караїмської громади: як її представники з’явилися в місті, де жили та чим займалися. Також говоритимуть про одяг, сімейні традиції, повсякденне життя, їжу та напої.Завершують зустріч частуванням. Каву по-караїмськи та традиційні пиріжки кіниші презентує кав’ярня «Золотий дукат». Там планують додати караїмську каву до постійного меню.Вартість участі — 700 гривень. Частування входить у ціну.Замовити екскурсію можна онлайн.

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