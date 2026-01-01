Курс долара НБУ перетнув 45 гривень вперше в історії





Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).



Курс євро впаде на 5 копійок та становитиме 50,48 грн.



Офіційні курси на вівторок 6 жовтня встановлено на такому рівні:



- 1 долар США – 45,06 грн (44,99 грн станом на 5 жовтня);

- 1 євро – 50,48 грн (50,53 грн станом на 5 жовтня).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 6 жовтня, офіційний курс долара до гривні зросте на 7 копійок й становитиме 45,06 грн.Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).Курс євро впаде на 5 копійок та становитиме 50,48 грн.Офіційні курси на вівторок 6 жовтня встановлено на такому рівні:- 1 долар США – 45,06 грн (44,99 грн станом на 5 жовтня);- 1 євро – 50,48 грн (50,53 грн станом на 5 жовтня).

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