Курс долара НБУ перетнув 45 гривень вперше в історії
Сьогодні, 03:11
У вівторок, 6 жовтня, офіційний курс долара до гривні зросте на 7 копійок й становитиме 45,06 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро впаде на 5 копійок та становитиме 50,48 грн.
Офіційні курси на вівторок 6 жовтня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 45,06 грн (44,99 грн станом на 5 жовтня);
- 1 євро – 50,48 грн (50,53 грн станом на 5 жовтня).
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Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро впаде на 5 копійок та становитиме 50,48 грн.
Офіційні курси на вівторок 6 жовтня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 45,06 грн (44,99 грн станом на 5 жовтня);
- 1 євро – 50,48 грн (50,53 грн станом на 5 жовтня).
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