Чи очікувати магнітні бурі 6 жовтня: прогноз





За даними Meteoagent, прогнозується геомагнітна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень).



Як зазначають у Meteoprog, упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.



"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 6 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується.За даними Meteoagent, прогнозується геомагнітна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень).Як зазначають у Meteoprog, упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня."Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться в повідомленні.

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