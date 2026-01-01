Чи очікувати магнітні бурі 6 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У вівторок, 6 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується.
За даними Meteoagent, прогнозується геомагнітна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень).
Як зазначають у Meteoprog, упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться в повідомленні.
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За даними Meteoagent, прогнозується геомагнітна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень).
Як зазначають у Meteoprog, упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться в повідомленні.
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