Системи ППО та ракети: Зеленський заінтригував новими контрактами





Про це повідомляє Володимира Зеленського у Telegram.



Нові контракти щодо ППО



Зеленський за результатами наради по додаткових захисних кроках з міністрами та генералітетом Збройних сил України заявив про важливі доповіді.



"І ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття "шахедів". Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами", - каже президент.



Голова держави зазначив, що відповідні завдання визначені, фінансування є.



"Ми готуємо нові контракти по системах протиповітряної оборони, по ракетах для ППО. І зараз ще поки без публічних деталей, але можуть бути хороші кроки. Це важливо для нас, що рішення є", - каже він.



Також Зеленський звернувся до партнерів щодо антибалістичних ракет.



"Нам потрібно більше антибалістики, щоб захищати саме інфраструктуру, це зараз головний виклик. Лідери бачать, що відбувається і що Росія точно не збирається переходити від ескалації до перемовин", - каже він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна щодня збільшує рівень захисту від російських дронів і ракет. Є домовленості щодо нових оборонних контрактів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Україниу Telegram.Зеленський за результатами наради по додаткових захисних кроках з міністрами та генералітетом Збройних сил України заявив про важливі доповіді."І ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття "шахедів". Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами", - каже президент.Голова держави зазначив, що відповідні завдання визначені, фінансування є."Ми готуємо нові контракти по системах протиповітряної оборони, по ракетах для ППО. І зараз ще поки без публічних деталей, але можуть бути хороші кроки. Це важливо для нас, що рішення є", - каже він.Також Зеленський звернувся до партнерів щодо антибалістичних ракет."Нам потрібно більше антибалістики, щоб захищати саме інфраструктуру, це зараз головний виклик. Лідери бачать, що відбувається і що Росія точно не збирається переходити від ескалації до перемовин", - каже він.

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