У центрі Луцька орудувала Сонька-золота ручка, однак тюрми уникла





Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 22 вересня 2026 року, перша крадіжка сталася 22 квітня 2025 року. Панянка була у будинку в Луцьку та викрала із серванта спальної кімнати золотий хрестик. Він лежав у блакитній велюровій коробці. Вартість прикраси експерт оцінив у 3996 гривень 85 копійок, пише



Через кілька місяців, у липні, жінка була біля Волинського академічного драмтеатру. Там вона скористалася відсутністю власника та забрала його телефон Samsung Galaxy A16. Вартість смартфона становила 6166 гривень 67 копійок.



На цьому історія не закінчилася. Вже через кілька годин спритниця скористалася викраденим телефоном, у якому була SIM-картка власника, і зайшла в його Monobank.



За даними суду, протягом приблизно 25 хвилин вона здійснила кілька операцій із банківською карткою потерпілого. Зокрема, переказала 2496 гривень на одну картку, ще 2496 гривень – на іншу та 224,64 гривні – на третю.



Загалом із картки вона забрала 5216 гривень 64 копійки.



Останній епізод стався 16 листопада 2025 року у магазині SinSay. Цього разу жінка діяла разом із невстановленою людиною.



З магазину вони винесли цілий набір речей: плед, дитячі та чоловічі штани, світшоти, жіночі штани, куртку, чоловічу кофту, сережки та жіночі черевики.



Загальна вартість викраденого одягу та інших товарів становила 4308 гривень 33 копійки.



У суді жінка свою вину визнала повністю. Вона розкаялася та просила суворо її не карати. Водночас завдані потерпілим збитки, крім визначеного судом відшкодування за позовом власниці хрестика, на момент розгляду справи не були компенсовані.



Суд визнав її винною у крадіжці, вчиненій повторно в умовах воєнного стану, а також у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем.



За втручання в роботу Monobank їй призначили 17 тисяч гривень штрафу. За крадіжки – п'ять років позбавлення волі.



Однак реально за ґрати жінка не піде. Суд звільнив її від відбування покарання з випробуванням та призначив два роки іспитового строку.



Протягом цього часу вона повинна регулярно з'являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без погодження.



Також суд зобов'язав жінку відшкодувати власниці золотого хрестика 3996 гривень 85 копійок. Окрім цього, з неї стягнули 6685 гривень 50 копійок витрат на проведення судових експертиз.



Сам телефон Samsung, який був вилучений у справі, суд постановив повернути його власнику. Речі з магазину SinSay також мають повернути представнику компанії.



Вирок ще може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку жінка за кілька місяців встигла викрасти золотий хрестик, мобільний телефон, гроші з банківської картки та одяг із магазину. Частину коштів вона переказала на чужі картки через застосунок Monobank.Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 22 вересня 2026 року, перша крадіжка сталася 22 квітня 2025 року. Панянка була у будинку в Луцьку та викрала із серванта спальної кімнати золотий хрестик. Він лежав у блакитній велюровій коробці. Вартість прикраси експерт оцінив у 3996 гривень 85 копійок, пише "Конкурент" Через кілька місяців, у липні, жінка була біля Волинського академічного драмтеатру. Там вона скористалася відсутністю власника та забрала його телефон Samsung Galaxy A16. Вартість смартфона становила 6166 гривень 67 копійок.На цьому історія не закінчилася. Вже через кілька годин спритниця скористалася викраденим телефоном, у якому була SIM-картка власника, і зайшла в його Monobank.За даними суду, протягом приблизно 25 хвилин вона здійснила кілька операцій із банківською карткою потерпілого. Зокрема, переказала 2496 гривень на одну картку, ще 2496 гривень – на іншу та 224,64 гривні – на третю.Загалом із картки вона забрала 5216 гривень 64 копійки.Останній епізод стався 16 листопада 2025 року у магазині SinSay. Цього разу жінка діяла разом із невстановленою людиною.З магазину вони винесли цілий набір речей: плед, дитячі та чоловічі штани, світшоти, жіночі штани, куртку, чоловічу кофту, сережки та жіночі черевики.Загальна вартість викраденого одягу та інших товарів становила 4308 гривень 33 копійки.У суді жінка свою вину визнала повністю. Вона розкаялася та просила суворо її не карати. Водночас завдані потерпілим збитки, крім визначеного судом відшкодування за позовом власниці хрестика, на момент розгляду справи не були компенсовані.Суд визнав її винною у крадіжці, вчиненій повторно в умовах воєнного стану, а також у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем.За втручання в роботу Monobank їй призначили 17 тисяч гривень штрафу. За крадіжки – п'ять років позбавлення волі.Однак реально за ґрати жінка не піде. Суд звільнив її від відбування покарання з випробуванням та призначив два роки іспитового строку.Протягом цього часу вона повинна регулярно з'являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без погодження.Також суд зобов'язав жінку відшкодувати власниці золотого хрестика 3996 гривень 85 копійок. Окрім цього, з неї стягнули 6685 гривень 50 копійок витрат на проведення судових експертиз.Сам телефон Samsung, який був вилучений у справі, суд постановив повернути його власнику. Речі з магазину SinSay також мають повернути представнику компанії.Вирок ще може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів.

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