На Волині викрили схему незаконного переправлення осіб через кордон

На Волині викрили схему незаконного переправлення осіб через кордон
2 відділ 6 управління ДВКР СБУ спільно з оперативними співробітниками відділу внутрішньої та власної безпеки по 6-му прикордонному загону «Захід» та слідчими ГУНП у Волинській області викрили схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Про це сьогодні повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.

Встановлено, що двоє водіїв міжнародного рейсового автобуса – 46- та 54-річні жителі Миколаївської області, – намагалися організувати незаконний виїзд за кордон чоловіка, який перебуває у так званому «розшуку» РТЦК та СП.
На Волині викрили схему незаконного переправлення осіб через кордон


"За безперешкодний пропуск пасажира через пункт пропуску «Ягодин» та невнесення відповідної інформації до бази даних водії запропонували прикордоннику неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч доларів США. Військовослужбовець, маючи нульову толерантність до корупції, повідомив про таку пропозицію відповідні служби, тож фігурантів затримали безпосередньо під час передачі коштів" – йдеться у повідомленні прикордонників.

У ході слідчих дій у них було вилучено суму неправомірної вигоди, а також 3 200 доларів США, мобільні телефони, документи та транспортний засіб.
На Волині викрили схему незаконного переправлення осіб через кордон


Обом чоловікам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Суд вже обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

На пасажира – 33-річного жителя Миколаєва, якого водії автобуса намагалися незаконно переправити через державний кордон, складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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Теги: кордон, Волинь, злочин
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