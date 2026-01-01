На Волині викрили схему незаконного переправлення осіб через кордон

2 відділ 6 управління ДВКР СБУ спільно з оперативними співробітниками відділу внутрішньої та власної безпеки по 6-му прикордонному загону «Захід» та слідчими ГУНП у Волинській області викрили схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України.Про це сьогодні повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.Встановлено, що двоє водіїв міжнародного рейсового автобуса – 46- та 54-річні жителі Миколаївської області, – намагалися організувати незаконний виїзд за кордон чоловіка, який перебуває у так званому «розшуку» РТЦК та СП."За безперешкодний пропуск пасажира через пункт пропуску «Ягодин» та невнесення відповідної інформації до бази даних водії запропонували прикордоннику неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч доларів США. Військовослужбовець, маючи нульову толерантність до корупції, повідомив про таку пропозицію відповідні служби, тож фігурантів затримали безпосередньо під час передачі коштів" – йдеться у повідомленні прикордонників.У ході слідчих дій у них було вилучено суму неправомірної вигоди, а також 3 200 доларів США, мобільні телефони, документи та транспортний засіб.Обом чоловікам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Суд вже обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.На пасажира – 33-річного жителя Миколаєва, якого водії автобуса намагалися незаконно переправити через державний кордон, складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.