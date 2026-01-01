Грибний сезон на Волині: скільки людей заблукали в лісах від початку року





Як шукають тих, хто заблукав, та що радять робити, якщо втратили орієнтир, — дізнавалися журналісти



Від початку року і до кінця вересня до поліції надійшло 31 повідомлення про зникнення людей у лісових масивах Волині. При цьому дев’ять випадків стосувалися людей, які пішли до лісу по гриби. У поліції уточнили, що окремої детальної статистики щодо таких випадків наразі немає.



У ДСНС Волині повідомили, що від початку 2026 року їхні підрозділи понад 10 разів брали участь у пошукових операціях. У семи випадках використовували дрони. Безпілотники допомагають обстежувати великі площі лісу та швидше перевіряти територію, куди складно дістатися наземним групам.



Окремої статистики саме щодо грибників рятувальники не ведуть. Водночас зазначають, що з початком грибного сезону випадків, коли люди губляться в лісі, стає більше. Буває і так, що людина знаходить дорогу самостійно. Однак таких випадків окремо не рахують.



У лісі достатньо відійти від знайомої дороги чи стежки, щоб втратити орієнтир. Особливо легко це зробити під час пошуку грибів, поступово віддаляючись від місця, з якого зайшли.



Перед походом до лісу варто повідомити близьким, куди саме ви йдете. Телефон краще зарядити, взяти павербанк, воду, необхідні ліки та одяг яскравого кольору — його легше помітити під час пошуків.



Якщо ж зрозуміли, що заблукали, не варто продовжувати хаотично ходити лісом. Краще залишитися на місці, зателефонувати 112 або 102 і повідомити, що заблукали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Грибний сезон у розпалі, і на Волині все більше людей вирушають до лісу, однак не для всіх такі походи закінчуються повними кошиками. Від початку року поліція отримала 31 повідомлення про зникнення людей у лісах області, дев’ять із них стосувалися грибників.Як шукають тих, хто заблукав, та що радять робити, якщо втратили орієнтир, — дізнавалися журналісти ВСН Від початку року і до кінця вересня до поліції надійшло 31 повідомлення про зникнення людей у лісових масивах Волині. При цьому дев’ять випадків стосувалися людей, які пішли до лісу по гриби. У поліції уточнили, що окремої детальної статистики щодо таких випадків наразі немає.У ДСНС Волині повідомили, що від початку 2026 року їхні підрозділи понад 10 разів брали участь у пошукових операціях. У семи випадках використовували дрони. Безпілотники допомагають обстежувати великі площі лісу та швидше перевіряти територію, куди складно дістатися наземним групам.Окремої статистики саме щодо грибників рятувальники не ведуть. Водночас зазначають, що з початком грибного сезону випадків, коли люди губляться в лісі, стає більше. Буває і так, що людина знаходить дорогу самостійно. Однак таких випадків окремо не рахують.У лісі достатньо відійти від знайомої дороги чи стежки, щоб втратити орієнтир. Особливо легко це зробити під час пошуку грибів, поступово віддаляючись від місця, з якого зайшли.Перед походом до лісу варто повідомити близьким, куди саме ви йдете. Телефон краще зарядити, взяти павербанк, воду, необхідні ліки та одяг яскравого кольору — його легше помітити під час пошуків.Якщо ж зрозуміли, що заблукали, не варто продовжувати хаотично ходити лісом. Краще залишитися на місці, зателефонувати 112 або 102 і повідомити, що заблукали.

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