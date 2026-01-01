Грибний сезон на Волині: скільки людей заблукали в лісах від початку року
Сьогодні, 21:48
Грибний сезон у розпалі, і на Волині все більше людей вирушають до лісу, однак не для всіх такі походи закінчуються повними кошиками. Від початку року поліція отримала 31 повідомлення про зникнення людей у лісах області, дев’ять із них стосувалися грибників.
Як шукають тих, хто заблукав, та що радять робити, якщо втратили орієнтир, — дізнавалися журналісти ВСН.
Від початку року і до кінця вересня до поліції надійшло 31 повідомлення про зникнення людей у лісових масивах Волині. При цьому дев’ять випадків стосувалися людей, які пішли до лісу по гриби. У поліції уточнили, що окремої детальної статистики щодо таких випадків наразі немає.
У ДСНС Волині повідомили, що від початку 2026 року їхні підрозділи понад 10 разів брали участь у пошукових операціях. У семи випадках використовували дрони. Безпілотники допомагають обстежувати великі площі лісу та швидше перевіряти територію, куди складно дістатися наземним групам.
Окремої статистики саме щодо грибників рятувальники не ведуть. Водночас зазначають, що з початком грибного сезону випадків, коли люди губляться в лісі, стає більше. Буває і так, що людина знаходить дорогу самостійно. Однак таких випадків окремо не рахують.
У лісі достатньо відійти від знайомої дороги чи стежки, щоб втратити орієнтир. Особливо легко це зробити під час пошуку грибів, поступово віддаляючись від місця, з якого зайшли.
Перед походом до лісу варто повідомити близьким, куди саме ви йдете. Телефон краще зарядити, взяти павербанк, воду, необхідні ліки та одяг яскравого кольору — його легше помітити під час пошуків.
Якщо ж зрозуміли, що заблукали, не варто продовжувати хаотично ходити лісом. Краще залишитися на місці, зателефонувати 112 або 102 і повідомити, що заблукали.
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Як шукають тих, хто заблукав, та що радять робити, якщо втратили орієнтир, — дізнавалися журналісти ВСН.
Від початку року і до кінця вересня до поліції надійшло 31 повідомлення про зникнення людей у лісових масивах Волині. При цьому дев’ять випадків стосувалися людей, які пішли до лісу по гриби. У поліції уточнили, що окремої детальної статистики щодо таких випадків наразі немає.
У ДСНС Волині повідомили, що від початку 2026 року їхні підрозділи понад 10 разів брали участь у пошукових операціях. У семи випадках використовували дрони. Безпілотники допомагають обстежувати великі площі лісу та швидше перевіряти територію, куди складно дістатися наземним групам.
Окремої статистики саме щодо грибників рятувальники не ведуть. Водночас зазначають, що з початком грибного сезону випадків, коли люди губляться в лісі, стає більше. Буває і так, що людина знаходить дорогу самостійно. Однак таких випадків окремо не рахують.
У лісі достатньо відійти від знайомої дороги чи стежки, щоб втратити орієнтир. Особливо легко це зробити під час пошуку грибів, поступово віддаляючись від місця, з якого зайшли.
Перед походом до лісу варто повідомити близьким, куди саме ви йдете. Телефон краще зарядити, взяти павербанк, воду, необхідні ліки та одяг яскравого кольору — його легше помітити під час пошуків.
Якщо ж зрозуміли, що заблукали, не варто продовжувати хаотично ходити лісом. Краще залишитися на місці, зателефонувати 112 або 102 і повідомити, що заблукали.
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