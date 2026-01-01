Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 6 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у віторок, 6 жовтня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 6 жовтня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-8°, вдень 20-22°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 18-23°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 6 жовтня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-8°, вдень 20-22°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 18-23°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 6 жовтня
Сьогодні, 20:00
Нові відкриття рідного міста: лучан запрошують на театралізовану екскурсію «Караїмський спадок Луцька»
Сьогодні, 18:01
44-річний волинянин через власну необережність підірвав гранату: його госпіталізували
Сьогодні, 17:00