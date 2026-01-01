Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 6 жовтня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 6 жовтня



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-8°, вдень 20-22°.



Область



Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 18-23°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у віторок, 6 жовтня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 6-8°, вдень 20-22°.Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 18-23°.

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