Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 6 жовтня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 6 жовтня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у віторок, 6 жовтня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 6 жовтня

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-8°, вдень 20-22°.

Область

Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 18-23°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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