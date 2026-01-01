На Волині чоловік жорстоко побив дружину: що вирішив суд

На Волині чоловік жорстоко побив дружину: що вирішив суд
На 850 гривень збідніє волинянин, який бив дружину кулаками і кабачком.

Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду, пише БУГ.

Інцидент стався 25 серпня 2026 року. Перебуваючи в будинку, Микола Л. під час конфлікту тягнув дружину за волосся з кімнати, після чого завдав вісім ударів кулаком по голові. Вже на подвір’ї постраждала впала на землю. Чоловік взяв кабачок та ще двічі вдарив ним жінку.

Дії кваліфікували за статтею 126 КК України (побої, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень).

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину. Він вперше притягується до криміналу, характеризується позитивно, є пенсіонером. Потерпіла претензій до кривдника не мала.

За побої суд призначив Миколі Л. штраф у розмірі 850 гривень.

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Теги: суд, покарання
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